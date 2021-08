Anthony Zambrano : “Mon objectif, c’est déjà Paris 2024”

En plus de la piste, Anthony Zambrano parle franchement et ouvertement. À son retour au pays, l’athlète colombien a parlé aux médias de sa première médaille olympique. Ses débuts l’ont forgé, mais maintenant tout le mérite revient à son entraîneur Nelson Gutiérrez, qui a toujours cru en lui.

Zambrano rêve d’être un professionnel et un exemple pour les nouvelles générations, même s’il sait que depuis la Coupe du monde de Doha 2019, c’est déjà depuis plusieurs. Désormais, il ne pense qu’à Paris 2024 et sa mentalité de vainqueur l’amène à un autre niveau et ne s’installe pas.

Enfin, il a évoqué ce qui s’est passé avec son partenaire Bernardo Baloyes et le président de la Fédération d’athlétisme Ramiro Varela. Il espère que tout s’éclaircit et que ce qui s’est passé à Tokyo 2020 ne se reproduira plus jamais.

Débuts et exemple pour les nouvelles générations

Le combat à ses débuts : “Je suis un jeune avec peu de ressources, quand j’ai commencé dans le sport j’ai eu beaucoup de difficultés, mais quand tu as un rêve, un objectif et que tu veux aller de l’avant et être un athlète modèle pour la nouvelle génération, tu dois faire beaucoup de sacrifices et ayez beaucoup de discipline.Il y a des choses que vous devez arrêter de faire que vous aimez beaucoup, mais qui fonctionnent bien.

J’ai été la révélation à la Coupe du monde 2015, j’ai continué à m’entraîner, j’ai eu de bons entraîneurs, mais pas comme celui que j’ai maintenant, qui est Nelson Gutiérrez, qui sans lui ce ne serait pas Anthony Zambrano en ce moment. J’ai eu une blessure, je suis allé à Rio, mais ça ne s’est pas bien passé parce que j’étais enfant. Ils m’ont tourné le dos, mais je n’ai de rancune envers personne. J’ai quitté ma mère, je ne l’ai pas vue pendant deux ans, mais le plus important est que j’ai réalisé le rêve pour elle, moi et mon pays. Maintenant, nous avons l’objectif de Paris 2024 et nous devons commencer à travailler dessus.»

Étudier pour devenir professionnel : “Ma mère a toujours voulu étudier la criminologie, mais elle n’a pas pu. Je donne ce conseil à ma mère, que je la soutiendrai dans tout. C’est une guerrière, je voulais aussi étudier ça, mais cette année c’était lourd pour moi, mais si je veux. Pour être professionnel, je suis encore jeune, j’ai 23 ans. J’ai dû mûrir pour réussir ce que j’ai fait. Je suis une personne avec une mentalité très forte.”

Soyez un exemple pour la nouvelle génération: “Depuis 2019, je me propose d’être un exemple pour tous les enfants, oui vous pouvez aller de l’avant, les rêves peuvent être réalisés lorsque vous avez quatre choses claires dans votre vie, telles que le soutien de vos parents, la discipline, l’effort et le sacrifice. Un autre est de se concentrer et de sortir des choses que l’on aime parce que quand on est jeune on aime sortir, déranger, mais il y a le temps de baiser et le temps de s’entraîner.

Mon objectif a toujours été de participer aux Jeux olympiques. Mon prof me disait “tu dois te battre et tu dois trouver le but que tu veux”. Il y a des jours où je n’ai pas envie de me lever pour m’entraîner à cause de la fatigue, mais il me dit “c’est le moment”. Je veux continuer à être la légende du pays, mon rêve est de perdre 42 secondes par jour, mais c’est petit à petit”.

Quelle est la suite après la controverse Tokyo et Baloyes

Attentes pour la Coupe du monde d’athlétisme U20 : “L’objectif est que ce soit quelque chose d’historique, comme Cali l’a été pour moi. Je veux qu’il y ait plus de révélations de la part des athlètes et pour cela je vais me mettre au premier plan pour qu’il y ait plus de soutien, d’organisation et d’aide. les entraîneurs ont des entretiens d’entraînement pour qu’ils puissent mieux entraîner les athlètes. Nous sommes un peu à la traîne et nous devons soutenir les entraîneurs non seulement pour se concentrer sur les nationaux mais aussi pour que nous devions courir avec les puissances comme les États-Unis, Jamaïque, Grenade, Trinité-et-Tobago. Si Zambrano est ici, c’est parce qu’il peut être battu.

Polémique avec le président de l’athlétisme : “Ce qui s’est passé avec Bernardo Baloyes est un cas très difficile, il y a un point que je ne soutiens pas, c’est quelque chose de laid. Il dit qu’il a été blessé là-bas pendant l’entraînement, ce sont des problèmes personnels. Ce que je dis, c’est que si Ramiro Varela a enlevé ses frais de voyage, Les uniformes et il l’a sorti du village, ça a l’air très mauvais car Bernardo a aussi apporté le bonheur au pays et il mérite d’être aux Jeux. Malheureusement, on ne dure pas toute une vie en haute performance parce qu’il n’est pas une machine, il est une personne et se blesse.

Tout cela est difficile. Il m’a appelé quand c’est arrivé et je lui ai dit de ne pas lui donner les uniformes parce que c’est pour nous. Ils allaient donner aux garçons kenyans de la Coupe du monde nos uniformes des Jeux Olympiques, j’ai dû me révéler car j’ai dit que je venais pour gagner une médaille et pas pour me battre pour des uniformes. Ils ont résolu le problème tout de suite, puis l’affaire Bernardo est arrivée. Ils doivent résoudre ce problème car ils ne peuvent pas affecter les athlètes avec cela. »

Quelle est la suite après Tokyo 2020 : “Concentrez-vous sur l’entraînement, nous avons une Diamond League, deux arrêts, j’espère que nous irons directement à la finale pour nous concentrer davantage car la vérité est que nous avons quelques jours. La Diamond League arrive, nous allons nous reposer quelques jours et nous préparer pour la Coupe du monde l’année prochaine.”