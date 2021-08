ANTHRAX célèbre son 40e anniversaire depuis le début des festivités fin avril. Mais même avec le Big 4-0 qui a eu lieu le 18 juillet, le groupe n’a pas tout à fait fini de saluer cette étape importante.

Aujourd’hui, le groupe annonce la sortie de son spiritueux haut de gamme pour les 40 ans, “Anthrax XL” (chiffres romains pour 40), un bourbon mono-tonneau doux vieilli par Solera, fini pendant 40 jours dans un fût de Sherry Oloroso âgé de 20 ans, offrant aux spiritueux des saveurs équilibrées et des couches de complexité. Un seul baril de “Anthrax XL” a été produit, donnant 400 bouteilles numérotées à la main à une force de fût de 115 épreuves. Chaque bouteille porte les signatures des membres du groupe et est enfermée dans un sac cadeau en velours à cordon noir arborant le Anthrax XL logo, avec un prix de détail suggéré de 155 $. De plus, 40 bouteilles numérotées en édition limitée seront disponibles. Au prix de 350 $, chaque bouteille en édition limitée est également logée dans un sac-cadeau en velours à cordon noir, imprimé avec le Anthrax XL logo, puis emballé dans une boîte personnalisée emballée dans un enveloppement de papier cartonné SilverFoil. Chaque article en édition limitée est accompagné d’un billet d’or, imprimé et estampé sur du papier cartonné recouvert d’une feuille d’or. Le Golden Ticket récompense l’acheteur et une entrée invité à un ANTHRAX concert principal dans la zone de l’acheteur et comprend une rencontre spéciale en personne avec le groupe qui aura lieu pendant ANTHRAXtournée aux États-Unis en 2022.

Pour tous les détails concernant “Anthrax XL“, allez sur www.anthrax.com; pour acheter une bouteille de “Anthrax XL“, rendez-vous sur www.12west58wine.com. Les clients peuvent s’attendre à un délai d’environ 10 jours.

En juillet, le guitariste Scott Ian et bassiste Franck Bello voyagé jusqu’au Distillerie Hillrock Estate pour une série de dégustations pour trouver cet élixir parfait qui serait “Anthrax XL” digne.

« J’ai passé un bon moment à Rocher des collines,” mentionné Bello de l’expérience. “Tout y est fait maison, et tout est fait à la main. Jeffrey, Catherine, Alexis, et tous ceux qui y travaillent sont tous des gens vraiment sympas qui se soucient tellement de ce qu’ils font et de la façon dont ils le font. Je suis très, très content de notre ‘Anthrax XL‘ whisky. C’est doux, a un bon arrière-goût et crée une bonne ambiance. Juste après mon premier goût, j’en voulais plus.”

“J’ai goûté huit whiskies différents de Rocher des collines‘s rickhouse quand j’étais là pour en choisir une pour notre bouteille du 40e anniversaire”, a déclaré Ian. “C’est une tâche difficile dans la mesure où ils sont tous si bons, volés du tonneau et dans mon verre. Chaque fois que j’ai dû choisir un whisky, j’attends que le jus me dise que “c’est celui-là”. Ce baril a parlé haut et clair. Au nez, il y a une explosion de caramel, de caramel et de caramel au beurre avec des notes de cerises séchées et d’herbes fraîches. La palette a une texture riche de fruits rouges vifs, d’épices à pâtisserie et d’amandes grillées. Je bave juste en relisant ça. Procurez-vous une bouteille, vous le méritez !”

“Anthrax XL” est la collaboration la plus récente du groupe avec le groupe multi-primé Distillerie Hillrock Estate, situé dans les luxuriantes hautes terres de la vallée de l’Hudson, dans l’État de New York. Construit à partir de zéro par mari et femme Jeffrey Baker et Cathy Franklin et le légendaire défunt maître distillateur Dave Pickerell, ANTHRAX continue de revenir en raison du haut niveau de soin et d’attention que le trio Hillrock met dans ce qu’ils font.

Selon Franklin, boulanger et Alex Eckstein, propriétaires de Distillerie Hillrock Estate, “Cette ‘Anthrax XL‘ Anniversary cask est la quatrième sélection Hillrock Solera Aged Bourbon du groupe. Au fil du temps, nous sommes devenus très proches avec Scott et j’ai aimé faire connaissance avec tous les autres membres du groupe, que ce soit ici avec nous en personne ou virtuellement. Nous espérons avoir Scott et Franc, aussi bien que Charlie, Joey et Jon tous ici ensemble bientôt pour goûter, créer et finir ensemble de plus beaux whiskies artisanaux pendant encore de nombreuses années.”

Crédit photo: Omar Mendez



