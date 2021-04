Anthrax annonce les célébrations du 40e anniversaire

L’un des «Big Four» tourne le Big 4-0 cette année et célèbre avec un certain nombre d’activités et d’événements spéciaux pour honorer cet anniversaire historique. Formé par le guitariste Scott Ian et bassiste Dan Lilker dans le Queens, New York le 18 juillet 1981, ANTHRAX a été l’un des premiers groupes de thrash metal à émerger de la côte Est et est rapidement devenu considéré comme un leader du genre aux côtés de METALLICA, TUEUR et MEGADETH.

Actif au cours des cinq dernières décennies, ANTHRAX a sorti 11 albums studio, a reçu plusieurs certifications or et platine, a reçu six Grammy nominations, a fait le tour du monde depuis 1984 en jouant des milliers de spectacles, y compris en tête d’affiche au Madison Square Garden et en jouant au Yankee Stadium avec les “Big Four”. Le groupe s’est bâti une solide réputation auprès des fans ainsi que de l’industrie du disque. Avec la programmation comprenant Ian, bassiste Frank Bello, le batteur Charlie Benante, chanteur Joey Belladonna et guitariste Jon Donais, le groupe est célébré à l’occasion de son 40e anniversaire par un large éventail d’amis et de musiciens contemporains.

Chaque semaine à partir du 3 mai, les lundis, mercredis et vendredis, et clôturant à l’occasion de l’anniversaire de fondation officiel du groupe, le 18 juillet, ANTHRAXLes comptes sur les réseaux sociaux proposeront une série de témoignages vidéo envoyés par d’anciens membres du groupe, des collègues musiciens, des collègues et des vétérans de l’industrie partageant des histoires en coulisses de travail avec le groupe et de quoi ANTHRAXL’héritage de ce dernier a signifié toutes ces années. Ces vidéos honoreront chaque album dans l’ordre chronologique en commençant par la sortie originale, “Poignée de métal”.

La série de 11 semaines comprendra des contributions vidéo de Chuck D, Corey Taylor, Dave Grohl, Dave Mustaine, Gary Holt, Gene Simmons, Henry Rollins, John Carpenter, Kerry King, Mike Patton, Nergal, Norman Reedus, Michael Poulsen, Rob Zombie, Robert Trujillo, Roger Miret, Darryl McDaniels (EXÉCUTER DMC), Sabrer, Tom Morello et plus. Il y aura également des clips vidéo d’anciens ANTHRAX membres du groupe Dan Lilker, Dan Spitz, John Bush, Neil Turbin et Rob Caggiano.

La finale sera une performance en direct très spéciale de ANTHRAX le vendredi 16 juillet, avec un ensemble de coupes profondes qui tirera de tout le catalogue de carrière du groupe. Tous les détails, y compris les informations de billetterie, seront annoncés sous peu.

Les fans pourront également mettre la main sur une bouteille spéciale de 40e anniversaire ANTHRAX bourbon à déguster pendant le livestream et à garder comme souvenir commémoratif. Plus de détails seront bientôt disponibles.

03 mai – “Poignée de métal”



10 mai – “Propager la maladie”



17 mai – “Parmi les vivants”



Le 24 mai – “État d’euphorie”



31 mai – “Persistance du temps”



07 juin – “Son de bruit blanc”



14 juin – “Stomp 442”



Le 21 juin – «Volume 8»



28 juin – “Nous sommes venus pour vous tous”



05 juillet – “Musique d’adoration”



12 juillet – “Pour tous les rois”



