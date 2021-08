Anthrax annonce une tournée européenne à l’automne 2022

Célébrant toujours ses 40 ans d’existence en tant que l’un des meilleurs groupes de thrash metal, ANTHRAX a annoncé sa première tournée européenne depuis l’été 2019. Débutant le 27 septembre 2022 à Birmingham, en Angleterre, le groupe jouera 28 dates dans 16 pays et se terminera à Zurich, en Suisse, le 5 novembre. Groupe de thrash croisé DÉCHETS MUNICIPAUX soutiendra à toutes les dates.

Les billets seront mis en vente ce vendredi 20 août à 10h BST, 11h CET. Allez sur www.anthrax.com pour toutes les informations d’achat.

« Cela fait bien longtemps que nous n’avons pas fait de rock’n’roll au Royaume-Uni et en Europe », a déclaré ANTHRAX le batteur Charlie Benante, “mais nous revenons bientôt pour apporter le bruit à vous tous. Étant donné que nous ne pouvons pas y arriver avant 2022, nous allons nous assurer que chaque spectacle sera riche en événements. Nous allons ‘ Nous ne jouerons pas seulement quatre décennies de chansons pour célébrer notre 40e anniversaire en cours — hé, nous allons VOUS raconter un peu d’histoire ! — mais nous pourrions aussi en avoir de toutes nouvelles pour vous. , des visages souriants !!!”

Lors de cette tournée, les fans peuvent s’attendre ANTHRAX à puiser dans les quatre décennies – préférées des fans et coupes profondes – pour leur setlist nocturne.

“Il y a juste quelque chose de spécial à propos de l’Europe”, a déclaré le chanteur Joey Belladonna. “Nos fans là-bas ont toujours été très enthousiastes à propos de nos spectacles, et j’aime jouer plus que quiconque ne peut l’imaginer, alors nous attendons vraiment cette tournée avec impatience.”

ANTHRAXDates de la tournée européenne de 2022 :

27 – 02 septembre Academy, Birmingham, Royaume-Uni



29 septembre – Academy, Manchester, Royaume-Uni



30 – 02 septembre Academy, Glasgow, Royaume-Uni



01 – 02 octobre City Hall, Newcastle, Royaume-Uni



03 – 02 oct. Academy, Leeds, Royaume-Uni



04 octobre – Rock City, Nottingham, Royaume-Uni



06 – 02 oct. Academy, Bristol, Royaume-Uni



08 octobre – Brixton Academy, Londres, Royaume-Uni



10 octobre – Ancienne Belgique, Bruxelles, Belgique



11 oct. 013, Tilburg, Pays-Bas



13 oct. – Bataclan, Paris, France



14 octobre – Turbinenhalle, Oberhausen, Allemagne



15 octobre – Werk 2, Leipzig, Allemagne



17 octobre – Vega Main Hall, Copenhague, Danemark



18 oct. – Trädgår’n, Göteborg, Suède



19 oct. – Annexet, Stockholm, Suède



21 octobre – Tullisali, Oulu, Finlande



22 octobre – Logomo, Turku, Finlande



23 oct. – Kultuurikatel, Talinn, Estonie



25 octobre – Stodola, Varsovie, Pologne



26 octobre – Batschapp, Francfort, Allemagne



27 octobre – LKA Longhorn, Stuttgart, Allemagne



29 octobre – Sono, Brno, République tchèque



31 oct. – Babra Negra, Budapest, Hongrie



01 nov. – Culture Factory, Zagreb, Croatie



02 novembre – Arena, Vienne, Autriche



04 novembre – Alcatraz, Milan, Italie



05 novembre – Komplex, Zurich, Suisse

Formé par le guitariste Scott Ian et bassiste Dan Lilker dans le Queens, New York le 18 juillet 1981, ANTHRAX a été l’un des premiers groupes de thrash metal à émerger de la côte Est et est rapidement devenu un leader du genre aux côtés de METALLIQUE, TUEUR et MEGADETH.

Actif depuis cinq décennies, ANTHRAX a sorti 11 albums studio, a reçu plusieurs certifications or et platine, a reçu six Grammy nominations, a fait le tour du monde depuis 1984 en jouant des milliers de spectacles, notamment en tête d’affiche au Madison Square Garden et au Yankee Stadium avec les “Big Four”.

ANTHRAXle dernier album de, “Pour tous les rois”, a été appelé par certains critiques ANTHRAXl’album le plus puissant à ce jour. Son arrivée fait suite à une période de cinq ans au cours de laquelle le groupe connaît une sorte de renaissance, à commencer par ANTHRAXl’inclusion de “Big Four” sur la tournée, et continue avec la sortie 2011 du comeback LP “Musique d’adoration”.