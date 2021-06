Anthrax ne voulait pas que le nouvel album “se perde et se fasse aspirer dans le vide de Covid”

Dans une nouvelle interview avec RadioactifMike Z, hôte de la 96,7 KCAL-FM programme radiophonique “Câblé dans l’Empire”, ANTHRAX le batteur Charlie Benante a parlé de l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le suivi du groupe à 2016 “Pour tous les rois” album. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous travaillons toujours sur le matériel. Parce que COVID a en quelque sorte tout arrêté, dans un sens. Nous ne nous sommes pas réunis, mais je travaillais toujours sur le matériel.

“Nous ne voulions pas sortir un disque pendant cette période parce que nous ne l’avons pas fait pour simplement nous perdre et nous faire aspirer dans ce vide COVID”, a-t-il expliqué.

A la question de savoir si les fans peuvent s’attendre à voir le nouveau ANTHRAX LP sorti en 2022, Charlie a dit: “Ouais. Ça ressemble à ça, ouais.”

Charlieles derniers commentaires de font écho à ceux de son compagnon de groupe, ANTHRAX guitariste Scott Ian, qui a dit au KLOS émission de radio “Coup de fouet” en novembre dernier que lui et ses compagnons de groupe voulaient attendre pour sortir un nouveau LP jusqu’à ce qu’ils puissent jouer des spectacles à l’appui de l’effort. “C’est là où j’ai personnellement raison en ce moment”, a-t-il déclaré. “Dans six mois, qui sait où sera le monde ? Nous ne savons pas. Peut-être que les choses seront plus proches du retour à la normale ; peut-être qu’elles seront plus loin du retour à la normale. Personne n’a de réponse à cela , donc à chaque fois que quelqu’un me pose des questions à ce sujet, je n’ai vraiment pas de réponse.

“Dans mon cerveau, je ne veux pas sortir un disque avant de pouvoir jouer des concerts”, a-t-il poursuivi. “C’est ce que je veux faire, mais, bien sûr, je ne contrôle pas le monde et je ne contrôle pas ce qui va se passer avec COVID. Je pense que je peux dire en toute sécurité que nous serons certainement prêts à faire un record [in 2021]. Je pense donc que nous irons probablement le faire une fois que nous serons prêts à le faire. Il n’y aurait aucune raison d’avoir un dossier [written] puis restez assis et ne l’enregistrez pas. Donc, je pense qu’une fois que nous nous sentirons vraiment prêts à entrer en studio, nous le ferons, peu importe où en sont les choses sur la planète, puis nous partirons de là. Au moins, ce sera dans la boîte, et nous pourrons alors prendre une décision sur la meilleure voie à suivre à ce stade.

“[Everybody is] dans le même bateau. Il n’y a plus de règles. C’est un livre de jeu complètement différent, et tout le monde doit comprendre ce qui va fonctionner.”

Invité à décrire la direction musicale du nouveau ANTHRAX Matériel, Scott dit : « C’est toujours difficile pour moi de répondre, parce que c’est plus ANTHRAX chansons, parce que ça sonne toujours comme ANTHRAX tome. Et je ne vais pas vraiment plus loin que ça. Si je devais le décrire, disons en le comparant au dernier disque, c’est définitivement plus rugueux. Il y a plus de riffs ; les chansons ont plus de riffs, j’ai l’impression, que le dernier album. Il y a déjà définitivement plus de trucs rythmés et rapides, mais là encore, nous n’avons pas non plus fini d’écrire. Cela ne veut pas dire que les trucs rapides que nous avons écrits vont disparaître. Nous allons probablement écrire d’autres chansons, puis nous verrons ce que sera l’album. Mais c’est définitivement plus précis, et je pense que c’est définitivement plus rapide, si je devais trouver deux manières de le décrire par rapport à “Pour tous les rois”.”

Au 2019 Télécharger festival au Royaume-Uni, Benante a déclaré que les fans peuvent s’attendre à entendre des surprises sur ANTHRAXest le prochain disque. “Il y a des trucs extrêmes sur ce disque que nous avons abordés”, a-t-il déclaré. “Il y a différentes choses que nous allons essayer de faire qui vont passer au niveau supérieur.” Toujours en 2019, Charlie a dit à l’Australie “Toujours noir” podcast qui ANTHRAXLa nouvelle musique de s’annonce “un peu plus dans le style agressif”.

“Pour tous les rois” a été appelé par certains critiques ANTHRAXl’album le plus puissant à ce jour. Son arrivée fait suite à une période de cinq ans au cours de laquelle le groupe connaît une sorte de renaissance, à commencer par ANTHRAXl’inclusion de “Big Four” sur la tournée, et continue avec la sortie 2011 du comeback LP “Musique d’adoration”.

Benante a sorti un album intitulé “Doublures d’argent” en mai via Records de mégaforce. L’effort de 14 pistes présente une distribution de stars de « who’s who » dans les mondes du thrash, du métal et du rock, avec toutes les coupes tirées de Benantesérie de vidéos acclamée « confinement de quarantaine ».



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).