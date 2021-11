Anthrax: Pro Shot Vidéo de Bienvenue à Rockville Performance

Vidéo filmée par des professionnels de ANTHRAXl’intégralité de la représentation du 14 novembre au Bienvenue à Rockville festival au Daytona International Speedway à Daytona Beach, en Floride, est visible ci-dessous.

Bienvenue à Rockville, un festival de rock de quatre jours, a lancé sa 10e édition le 11 novembre dans une nouvelle maison à Daytona Beach.

ANTHRAX a célébré son 40e anniversaire dans divers festivals cet été et cet automne. La toile de fond de leur spectacle en direct est un collage de la pochette de leur album commençant par « Poignée de métal » tout au long de « Pour tous les rois ».

Chansons en vedette :

00:00 Parmi les vivants



05:20 J’ai le temps



08:42 Pris au piège



14:36 Maison de fous



18:45 Combattez-les jusqu’à ce que vous ne puissiez pas



25:17 Je suis la loi



31:37 Antisocial



39:33 Indiens

Avec deux nuits de METALLIQUE, cette année Bienvenue à Rockville En vedette PERTURBÉ, NŒUD COULANT, UN JOUR POUR SE SOUVENIR, LYNYRD SKYNYRD, AGNEAU DE DIEU, DISTORSION SOCIALE, MASTODONTE et plein d’autres. L’événement a également été diffusé en direct sur Danny Wimmer présente‘s Tic chaîne, présentant des performances sélectionnées, des interviews et du contenu en coulisses sur twitch.tv/DWPresents.

Formé par le guitariste Scott Ian et bassiste Dan Lilker dans le Queens, New York le 18 juillet 1981, ANTHRAX a été l’un des premiers groupes de thrash metal à émerger de la côte Est et est rapidement devenu un leader du genre aux côtés de METALLIQUE, TUEUR et MEGADETH.

Actif depuis cinq décennies, ANTHRAX a sorti 11 albums studio, a reçu plusieurs certifications or et platine, a reçu six Grammy nominations, a fait le tour du monde depuis 1984 en jouant des milliers de spectacles, notamment en tête d’affiche au Madison Square Garden et au Yankee Stadium avec les « Big Four ».

« Pour tous les rois »l’arrivée de s a suivi une période de cinq ans au cours de laquelle le groupe a connu une sorte de renaissance, en commençant par ANTHRAXl’inclusion de sur la tournée « Big Four », et continue avec la sortie en 2011 du comeback LP « Musique d’adoration ».

le leader Joey Belladonna, dont le plus récent retour à ANTHRAX a été officiellement annoncé en mai 2010, était à l’origine le chanteur principal de ANTHRAX de 1984 à 1992, et était considéré comme faisant partie de la formation classique du groupe (aux côtés de Dan Spitz, Ian, Frank Bello et Charlie Benante), qui s’est réuni et a tourné en 2005 et 2006. Sa voix a figuré sur plus de 10 albums, qui se seraient vendus à huit millions d’exemplaires dans le monde.



