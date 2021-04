Anthrax publiera une mini-plaque tournante personnalisée et un ensemble comprenant quatre disques en vinyle de 3 pouces

ANTHRAX s’est associé à Record Store Day pour sortir une mini-platine personnalisée en édition limitée, ainsi qu’un ensemble de disques vinyle composé de quatre singles de trois pouces (vendus séparément). Pour les disques vinyles, le groupe est revenu à son riche catalogue de quatre favoris: « Maison de fous », « Je suis la loi », « J’ai le temps » et « Décharge ». S’inspirant de la création de la platine vinyle 3 « au Japon, batteur Charlie Benante, qui supervise tous les ANTHRAX‘s artwork, orchestré en créant la pochette des minis dans le style des pochettes de disques de sept pouces dont il a recueilli IRON MAIDEN et EMBRASSER. Un millier de platines et un millier de lots de vinyles seront exclusivement disponibles via RSD.

Mais attendez, il y a plus: l’une des 1000 mini-platines comprendra un Golden Ticket, le gagnant étant le destinataire d’un Zoom appel de ANTHRAXde Joey Belladonna et Frank Bello.

« Je suis vraiment heureux d’en faire partie », a déclaré Belladone. « J’adore pouvoir tendre la main et entrer en contact avec nos fans, donc être un » premier prix « dans ce concours et avoir l’opportunité d’avoir une vraie conversation avec l’un de nos fans est vraiment formidable. » Ajoutée Bello: « J’adore l’idée du ticket d’or, c’est cool ‘Willy Wonka‘moment, et ce sera amusant de simplement tourner la merde avec l’un de nos fans. «

Le Record Store Day, une célébration mondiale de la culture du disquaire, sera divisé en deux « Drops » cette année, comme cela a été fait en 2020. Les deux dates de « Drop » seront le 12 juin, et le deuxième 17 juillet; les ANTHRAX les platines vinyles personnalisées 17 et les lots de vinyles seront disponibles en même temps que le deuxième RDS «Drop», les 17 et 9 juillet respectivement.

ANTHRAXdernier album de 2016 « Pour tous les rois », a été qualifié par certains critiques de l’album le plus fort du groupe à ce jour. Son arrivée fait suite à une période de cinq ans au cours de laquelle le groupe connut une sorte de renaissance, en commençant par ANTHRAXinclusion de la tournée « Big Four », et continuation avec la sortie 2011 de comeback LP « Musique d’adoration ».

Benante sortira un nouvel album, « Doublures d’argent », le 14 mai via Enregistrements Megaforce. L’effort de 14 pistes met en vedette un casting de stars de «who’s who» dans les mondes du thrash, du métal et du rock, avec toutes les coupures tirées de BenanteLa célèbre série de vidéos « Quarantine Jam ».

