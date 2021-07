Anthrax rejoint Pandora pour le tout premier mode Heavy Metal

Aujourd’hui, vendredi 9 juillet 2021, Pandore a lancé son tout premier mode Artist Takeover avec des légendes du heavy metal ANTHRAX. le GrammyLe quatuor novateur et gagnant est un premier choix approprié pour le mode inaugural du genre.

Ecouter ANTHRAXMode de prise de contrôle de l’artiste activé Pandore‘s Classic Metal station ici.

Membres fondateurs Scott Ian et Charlie Benante partager des commentaires tout au long de leur prise de contrôle de Pandore‘s Classic Metal, offrant un aperçu inédit de la fabrication de leurs albums. Gems incluent l’histoire de la façon dont l’ouvreur d’album “AIR” a été ajouté à la dernière minute à ANTHRAXl’album de 1985 “La propagation de la maladie” et pourquoi Benante a été inspiré pour couvrir le CONFIANCE chanson “Antisocial”, qui est apparu sur l’album du groupe en 1988 “État d’euphorie”. Parmi d’autres opinions de chansons remarquables, Ian dévoile son préféré ANTHRAX chanson à jouer en direct, se souvient d’avoir écrit sa première chanson d’amour, “Maison sûre”, pour sa petite amie d’alors/maintenant épouse, et discute du morceau qui a été inspiré par un David Lynch film.

ANTHRAXLe mode Artist Takeover de ‘s débarque au milieu des célébrations du 40e anniversaire du groupe, qui culminera avec une performance en direct le vendredi 16 juillet.

“J’étais un gamin métalleux de 17 ans du Queens quand j’ai commencé ce groupe”, a déclaré Ian. “Je suis un gamin du Queens, âgé de 57 ans, qui est sur le point de célébrer le 40e anniversaire de ce groupe. Cela signifie que pendant 40 ans, j’ai pu faire exactement ce que je voulais faire – et pouvoir faire ce que j’aime et faire partie de quelque chose de tellement plus grand que moi a fait le temps, le poids incroyable de 40 semble si léger. C’est une histoire incroyable jusqu’à présent, et je vois 40 comme une étape qui devrait absolument être reconnue et célébrée . Félicitations à nous ! Je vois aussi 40 comme un tremplin vers le prochain chapitre de ANTHRAX — nous avons encore beaucoup de choses à dire et des riffs tueurs à déchaîner. Je ne vais pas dire « En voilà 40 de plus », parce que personne ne veut voir ça (j’aurais 97 ans). Que diriez-vous, ‘En voici au moins dix de plus, et nous partirons de là ! Merci de m’avoir permis, mes amis.”

Pandore Artist Takeover Modes en direct sur les meilleures stations de la plate-forme et présente les plus grands noms de la musique à travers Pandoreles genres les plus populaires. Artist Takeovers présente de la musique triée sur le volet par l’artiste, y compris un mélange de leurs propres chansons et des favoris personnels d’autres artistes, avec des commentaires audio spéciaux décrivant leurs sélections et ce qu’elles signifient pour eux.

ANTHRAXle dernier album de, “Pour tous les rois”, a été qualifié par certains critiques de LP le plus puissant du groupe à ce jour. Son arrivée fait suite à une période de cinq ans au cours de laquelle le groupe connaît une sorte de renaissance, à commencer par ANTHRAXl’inclusion de sur la tournée “Big Four”, et continue avec la sortie 2011 de l’effort de retour “Musique d’adoration”.

