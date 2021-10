Anthrax retrouve Chuck D au New York Comic Con (vidéo)

ANTHRAX – Franck Bello, Charlie Benante, Scott Ian, Joey Belladonna et Jon Donais — a fait une apparition spéciale au Bande dessinée new-yorkaise plus tôt ce mois-ci, en soutien au roman graphique du groupe, « Parmi les vivants », sorti en juillet via Bandes dessinées Z2. En plus de signer des copies de « Parmi les vivants » et prendre des photos avec les fans, ANTHRAX réuni avec ENNEMI PUBLIC‘s Chuck D pour une session de questions-réponses célébrant leur collaboration historique de 1991 avec « Apporter le bruit ». Regardez la vidéo de synthèse ci-dessous.

Lors de l’enregistrement de ANTHRAX‘s « Persistance du temps » album, Ian a suggéré le groupe — tout grand ENNEMI PUBLIC fans — enregistrez une reprise de ENNEMI PUBLIC‘s « Apporter le bruit ». Il aimait l’idée d’enregistrer une version métal de la chanson, de fusionner le son de sa guitare avec Chuck Dla voix de, plus, ENNEMI PUBLIC avait vérifié le nom ANTHRAX dans les paroles. Une fois la démo arrangée et enregistrée, Scott envoyé une cassette à Chuck D avec le terrain pour Mandrin et Saveur Saveur pour enregistrer une version de la piste avec ANTHRAX. Après avoir écouté la démo, Chuck D de tout coeur d’accord. En juin 1991, le ANTHRAX–ENNEMI PUBLIC collaboration de « Apporter le bruit » a été libéré le ANTHRAXalbum de faces B/rarités de ‘s « L’attaque des tueurs B », puis sur ENNEMI PUBLIC‘s « Apocalypse 91… L’ennemi frappe le noir » album en octobre de la même année. La chanson a explosé et a reçu un Grammy nomination pour la « Meilleure performance en métal ». Puis, le 24 septembre 1991, dans le cadre de ANTHRAX‘s « Persistance du temps » cycle de tournée, les deux groupes partent en tournée ensemble, le « Bring The Noise Tour » – ANTHRAX et ENNEMI PUBLIC, avec PRIMUS et le JEUNES ADOS NOIRS justificatif. Les spectacles se sont terminés par ANTHRAX et ENNEMI PUBLIC sur scène ensemble « Apporter le bruit ».

Dans une interview avec le Examinateur de musique de Cleveland, Ian a déclaré à propos de ANTHRAXla décision originale de l’enregistrement d’une reprise de « Apporter le bruit »: « À ce moment-là, il y avait un nouveau public, et nous avons certainement atteint beaucoup de nouvelles personnes avec cela ENNEMI PUBLIC Piste. Des gens qui n’étaient peut-être pas dans ce que nous avions fait avant, ou qui n’étaient pas des métalleux. Alors cette piste a traversé pour nous et nous a emmenés dans une nouvelle zone. Mais c’est marrant, parce qu’on n’a rien fait de rap ni de cross over depuis « Apportez le bruit », pourtant les gens en parlent encore, ce qui me montre à quel point c’était spécial. Les gens veulent toujours l’entendre et les gens y font toujours référence tout le temps, et il a presque 25 ans. Et parfois, nous sommes classés comme un groupe de « rap metal », alors que nous n’avons jamais fait que les deux chansons – à part peut-être en train de déconner avec ‘Regarder le canon d’une arme à feu’ avec le GARÇONS BÊTES en face B – mais oui. Les gens en parlent encore comme si c’était ce que nous faisons. »



