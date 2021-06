Anthrax révèle plus de détails sur le roman graphique « Among The Living »

Bandes dessinées Z2 et les titans du heavy metal ANTHRAX ont annoncé la “Parmi les vivants” roman graphique, qui sortira dans les magasins du monde entier le mois prochain.

Depuis la première annonce du prochain roman graphique inspiré de l’album phare du groupe en 1987, le projet est resté l’une des sorties les plus attendues de l’année. Aujourd’hui, il est annoncé que le “Parmi les vivants” Le roman graphique sortira dans les magasins partout le 6 juillet. Dans le but de soutenir le marché spécialisé de la bande dessinée, qui avait été le plus durement touché par la crise sanitaire COVID-19 de l’année dernière, ANTHRAX et Z2 expédié tôt un nombre limité d’exemplaires surprise que les magasins pourraient mettre en vente cette semaine.

« J’ai grandi avec merveille et CC, et ils faisaient partie de ma vie depuis l’âge de quatre ou cinq ans”, a déclaré ANTHRAX‘s Charlie Benante. “Ma mère travaillait à Primrose Bakery sur Tremont Avenue à New York, et quand j’allais travailler avec elle, je m’asseyais à l’arrière avec les boulangers. Je lisais et dessinais les super-héros des bandes dessinées qu’elle achèterait pour moi de cette petite boutique à quelques portes de là. Depuis, j’aime tout des bandes dessinées et des magasins de bandes dessinées du quartier. “

Le projet rassemble un who’s who de noms de la bande dessinée et de la musique pour un scénario morceau par morceau inspiré de l’un des albums les plus emblématiques du heavy metal, avec les quatre membres du classique ANTHRAX line-up contribuant.

Une anthologie racontée par la mascotte de longue date “The Not Man” nouvellement conçue par Greg Nicotero (“Les morts qui marchent”) et écrit par Jimmy Palmiotti (“Harley Quinn”, “Blondie : Contre toute attente”) et illustré par le classique “Extraterrestres” artiste Nelson; “Parmi les vivants” réunit les membres du groupe Joey Belladonna, Franck Bello, Charlie Benante et Scott Ian avec des écrivains, des artistes et d’autres légendes du rock en hommage à leur album phare de 1987, avec des reprises de JG Jones, Eric Powell, et une variante de précommande de Charlie Benante. Art d’intérieur supplémentaire et pauses de chapitre par Lame de scie, Brian Ewing et Josh Bernstein.

Scott Ian contribuera à une histoire originale inspirée de l’hymne préféré des fans “Je suis la loi”, mettant en vedette le légendaire anti-héros de bande dessinée Juge Dredd, en partenariat avec 2000 après JC. Cela officialisera le lien de plusieurs décennies entre le personnage et le groupe, récompensant les fans de bandes dessinées et les métalleux, et présentera des œuvres de longue date. Dredd artiste Chris Weston.

La programmation complète est disponible ci-dessous :

1. Parmi les vivants



Scénariste : Brian Posehn



Artiste : Scott Koblish et Alladin Collar

2. Pris au piège



Scénariste : Gérard et Mikey Way



Artiste : Darick Robertson, Phillip Sevy et Alladin Collar

3. Je suis la loi (avec le juge Dredd)



Scénariste : Scott Ian



Artiste : Chris Weston et Alladin Collar

4. Efilnikufesine (NFL)



Scénariste : Rick Remender et Joe Trohman



Artiste : Roland Boschi et Dan Brown

5. Un squelette dans le placard



Scénariste : Corey Taylor



Artiste : Maan House

6. Indiens



Scénariste : Grant Morrison



Artiste : Freddie Williams II et Andrew Dalhouse

7. Un seul monde



Scénariste : Frank Bello



Artiste : Andy Bélanger et Tatto Caballero

8. ADI / L’horreur de tout



Scénariste : Brian Azzarello



Artiste : Dave Johnson

9. Imitation de vie



Scénariste : Rob Zombie



Artiste : Erik Rodriguez et Steve Chanks

ANTHRAXL’album phare de 1987 a influencé toute une génération de métalleux, cimentant la place du groupe new-yorkais dans le “Big Four” du thrash aux côtés de METALLIQUE, MEGADETH et TUEUR. Le premier d’une série de certificats or ANTHRAX albums représentant des millions de disques vendus en Amérique du Nord seulement, “Parmi les vivants” se classe haut dans “Les 100 plus grands albums de métal de tous les temps” (Pierre roulante), “Les 50 meilleurs albums de métal des 50 dernières années” (Marteau en métal) et “Les 25 plus grands albums de thrash metal de tous les temps (Kerrang !).” Pas plus tard qu’en mars 2020, Fil audio a noté que le Temple de la renommée des décibels inductee est “maintenant largement considéré comme l’un des meilleurs albums de thrash metal de tous les temps”.

