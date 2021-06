Anthrax revient sur la décision de licencier Joey Belladonna en 1992 : “Ce n’était jamais personnel”

ANTHRAX célèbre son 40e anniversaire cette année avec un certain nombre d’activités et d’événements spéciaux. Chaque semaine, les lundis, mercredis et vendredis, ANTHRAXLes comptes de médias sociaux de proposent une série de témoignages vidéo envoyés par d’anciens membres du groupe, des collègues musiciens, des collègues et des vétérans de l’industrie partageant des histoires en coulisses de travail avec le groupe et ce ANTHRAXL’héritage de a signifié toutes ces années. Ces vidéos honorent chaque album par ordre chronologique, en commençant par le premier LP, “Poignée de métal”

Dans le dernier « Épisode du 40e anniversaire », mettant l’accent sur ANTHRAXl’album de 1993 “Le son du bruit blanc”, les membres actuels et anciens du groupe réfléchissent au départ original du chanteur Joey Belladonna et l’ajout de John Bush comme son remplaçant.

Belladone, dont le dernier retour à ANTHRAX a été officiellement annoncé en mai 2010, était à l’origine le chanteur principal de ANTHRAX de 1984 à 1992, et était considéré comme faisant partie de la formation classique du groupe (aux côtés de Dan Spitz, Scott Ian, Franck Bello et Charlie Benante), qui s’est réuni et a tourné en 2005 et 2006. Sa voix a figuré sur plus de dix albums, qui se seraient vendus à huit millions d’exemplaires dans le monde.

Concernant la décision de se séparer de Belladone, Ian a déclaré: “Au moment où nous avons terminé le cycle de tournée d’un an et demi – 20, 21 mois de cycle de tournée, puis ‘[Attack Of The] Tueur B’s’ sort. Je pense que la dernière chose que nous avons faite ensemble en tant que groupe avec Joey a été [our appearance] au [the] ‘Marié avec des enfants’ [TV show]. Et puis, peu de temps après, nous avons fait le changement. Mais ce n’était pas une décision rapide. Nous étions vraiment un front uni, tous les quatre. Parce que sinon ça ne serait pas arrivé.

“Il n’y a jamais de moyen facile de parler de ce genre de choses”, a-t-il poursuivi. “Certainement, quand vous êtes au cœur de l’action, quand cela se produit, c’est horrible quand vous devez prendre une décision comme celle-ci. Mais cela se résumait vraiment à, de manière créative, nous avions tous l’impression qu’il n’y avait tout simplement pas moyen pour que le groupe avance. Nous venions de heurter un mur. C’était la décision la plus lourde de l’histoire du groupe, certainement. Et même ça, j’ai l’impression que ça ne lui donne pas le poids dont il a besoin. Et il n’y a jamais rien eu personnel avec Joey – ça n’a jamais été personnel avec lui. Honnêtement, cela se résumait à la capacité créative du groupe d’aller de l’avant. Et je déteste que ce soit quelque chose qui s’est passé.

“De toute évidence, les choses sont censées être,” Scott ajoutée. “Je suis en quelque sorte une personne spirituelle. J’ai vu et fait assez dans ma vie pour savoir que parfois la merde n’arrive pas au hasard. La façon dont tout s’est finalement déroulé, avec Joey de retour en 2010, et le groupe, au cours des 11 dernières années, étant meilleur sur le plan créatif que nous ne l’avons jamais été et dans un meilleur endroit que nous ne l’avons jamais été, je dois dire que je crois vraiment que tout a fonctionné pour une raison quelconque. Cela ne facilite pas les choses Joey certainement; il n’y a rien que je puisse dire qui ne le serait jamais.”

Bello dit à propos de Belladoneà la sortie du groupe : « C’est tellement étrange pour moi d’en parler même maintenant, parce que Joeyest de retour dans le groupe maintenant, et c’est comme s’il n’était jamais parti.

« C’était une chose difficile quand Joey était sorti”, a-t-il admis. “C’était un changement, mais je pense que c’était mieux pour le groupe à cause de l’endroit où nous allions. C’était une décision difficile. Je pense que nous allions d’une manière différente musicalement, et vous pouviez l’entendre.”

Ajoutée Benante: “Le moi de 1991 était plus arrogant que je ne le suis maintenant. Parce que le problème c’est que j’aime Joey tellement, et à l’époque, nous étions des gens différents qui le faisaient, et nous sentions que c’était la seule chose pour nous pour nous amener au niveau supérieur ou au prochain chapitre du groupe. Oui, c’était dur.”

Ian précédemment ouvert sur la décision de licencier Belladone il y a près de trois décennies lors d’une apparition en 2016 sur le “WTF avec Marc Maron” Podcast. Il a déclaré à l’époque: “Je n’avais vraiment plus la patience. Je pense que mon plus gros problème était que j’écrivais les mots, et je ne pouvais plus supporter le fait que quelqu’un d’autre chantait mes paroles, mais je Je ne pouvais pas chanter ; il n’y avait aucun moyen que je puisse être le chanteur de ANTHRAX. Je pense que cela se résumait vraiment, vraiment à cela – que je ne pouvais plus le supporter. Ce sont mes mots, ce sont mes sentiments, ce sont mes émotions, et tu n’es pas moi. Et même en apprenant les chansons et en les écoutant, ce n’est pas comme ça que je l’entends dans ma tête. ‘Non non. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça.'”

Il a poursuivi: “Ma solution à l’époque était de se tourner vers le reste du groupe et de dire:” C’est soit [Joey] ou moi.’ J’ai tiré la même merde Neil Turbin [former ANTHRAX singer] tiré des années avant cela. J’ai dit: ‘Je ne peux plus faire ça. Nous devons faire un changement. Et il n’y avait pas que moi qui tenais l’arme. Tout le monde était sur la même longueur d’onde. Tout le monde avait l’impression que nous avions fait comme ANTHRAX dans les années 80 jusqu’au début des années 90, nous avions déjà dépassé cela. Le son changeait.

« Si vous écoutez « La persistance du temps » [1990], musicalement, ce disque a plus à voir avec ‘Le son du bruit blanc’, la première John Bush enregistrement, qu’il n’a à voir avec “État d’euphorie” [1988], la précédente ANTHRAX album. Musicalement, nous allions déjà ailleurs, mais Joey, pour nous, je suppose qu’à l’époque, je me disais : “Il ne nous représente plus.””

Ian a poursuivi en disant qu’il est depuis venu voir Joeycontributions vocales uniques de sous un jour différent de celui d’il y a plus de vingt ans. “Bien sûr, j’ai passé un an de ma vie à écrire un livre [‘I’m The Man: The Story Of That Guy From Anthrax’] et en repensant à cette époque et en revenant vraiment dans ces chaussures, et… nous aurions dû donner une chance au gars », a-t-il dit. « Pourquoi nous ne lui avons pas donné la chance, je ne sais vraiment pas pourquoi nous n’ont pas pu… Parce que je me souviens même, je me souviens Jonny Z, notre manager, il était, ‘Tu es sûr ? Êtes-vous sûr que c’est la décision que vous voulez prendre ?’ ‘Oui oui oui.'”

Le guitariste a ajouté qu’au moins une partie de la raison ANTHRAX fait un changement de chanteur était de prendre le son dans une direction plus lourde, quelque chose qu’ils ne pensaient pas possible avec Belladone à la barre.

“Je voulais que ce soit plus dur” Ian mentionné. “Je ne pouvais pas le faire, mais je voulais quelqu’un qui pourrait presque… Je voulais que ce soit plus difficile. Je ne voulais pas Lemmy — Je ne voulais pas que ça sonne comme ça — je voulais juste que ce soit plus dur. Et John [Bush] l’a apporté, c’est sûr.”

Belladone avait critiqué ANTHRAXla décision de le licencier au plus fort du succès du groupe, racontant MikeJamesrRockShow.com il y a cinq ans : “Personnellement, ça craint juste de penser que toutes ces années se sont écoulées sans que je n’aie vraiment eu la chance de faire quoi que ce soit. Parce que j’aurais pu chanter sur n’importe lequel de ces disques [that were made during the John Bush era]. Pour ne pas dire que ce qu’ils ont fait était… quelle que soit la raison et le style et tout ça. J’aurais pu facilement chanter ça de toute façon, sans os. Il aurait été facile de chanter. C’est juste que je pense qu’ils cherchaient une autre idée. Je dis toujours ça, qu’ils soient en désaccord. Je pense qu’il n’y avait aucune raison de déménager. Mais tu sais quoi? Nous sommes ici maintenant.”

Buisson Raconté Parler métal sur la tâche de remplacer Joey Belladonna dans ANTHRAX en 1992 : « Je respecte Joey Belladonna; il a bien fait pour ANTHRAX à son apogée et dans les années où il a fait des disques et ils étaient populaires. Vous savez, je pense que je suis juste sorti et que je l’ai fait avec mon cœur et que j’ai juste dit: ‘Hé, je vais sortir et botter le cul et chanter au mieux de mes capacités.’ Et je pense que nous avons fait de très bons disques. Je pense juste que c’étaient des disques différents de ce que ANTHRAX l’a fait dans les années 80.”

Il a poursuivi: “Ce qui est amusant, c’est que parfois il y avait ceci:” Oh, nous sommes le même groupe. Oh, nous sommes le même groupe “, et avec le recul, eh bien, nous étions en quelque sorte un groupe un peu différent. Je pense que nous l’étions. Mais à ce moment-là, nous avons continué à essayer de convaincre les gens : “Oh, c’est le même groupe. C’est le même groupe.” Mais quand vous faites changer un chanteur, le son change un peu, ce qui était l’intention à l’époque.”

ANTHRAXle dernier album de, “Pour tous les rois”, qui comporte Belladone, est sorti en février 2016 via Explosion nucléaire.