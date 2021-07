Anthrax s’apprête à diriger la première prise de contrôle d’un artiste métal de Pandora

Pandora a lancé son tout premier mode Artist Takeover avec des légendes du heavy metal Anthrax. Le cinq-pièces pionnier et primé aux GRAMMY est un premier choix approprié pour le mode inaugural du genre. Le mode Artist Takeover d’Anthrax sur la station Pandora’s Classic Metal est disponible en streaming dès maintenant.

Les membres fondateurs Scott Ian et Charlie Benante partagent leurs commentaires tout au long de leur prise de contrôle de Pandora’s Classic Metal, offrant un aperçu inédit de la réalisation de leurs albums. Les joyaux incluent l’histoire de la façon dont l’ouverture de l’album “AIR” a été ajoutée à la dernière minute à l’album d’Anthrax en 1985, Spreading The Disease, et pourquoi Benante a été inspiré pour reprendre la chanson de Trust “Antisocial”, qui est apparue sur l’album du groupe en 1988, State of Euphoria. Parmi d’autres opinions notables sur les chansons, Ian révèle sa chanson préférée d’Anthrax à jouer en direct, se souvient de l’écriture de sa première chanson d’amour, “Safe Home”, pour sa petite amie d’alors/maintenant épouse, et discute de la piste inspirée d’un film de David Lynch .

Le mode Artist Takeover d’Anthrax débarque au milieu du groupe célébrations du 40e anniversaire, qui se terminera par une performance en direct le vendredi 16 juillet. En plus de l’émission en direct Anthrax, les fans pourront acheter un billet numérique pour revivre les 40 dernières années avec des interviews exclusives, des témoignages et des anecdotes en coulisses de la riche carrière du quintette. Pour plus de détails sur les prix des billets et les forfaits disponibles, visitez le site du groupe site officiel.

« J’étais un gamin de 17 ans, un métalleux du Queens, quand j’ai créé ce groupe », explique le guitariste Scott Ian. «Je suis un gamin de 57 ans, un métalleux du Queens, sur le point de célébrer le 40e anniversaire de ce groupe. Cela signifie que pendant 40 ans, j’ai pu faire exactement ce que je voulais faire – et faire ce que j’aime et faire partie de quelque chose de tellement plus grand que moi a fait du temps, le poids incroyable de 40 semble si léger.

“C’est une histoire incroyable jusqu’à présent, et je considère 40 ans comme une étape importante qui doit absolument être reconnue et célébrée. Félicitations à nous ! Je vois aussi 40 comme un tremplin vers le prochain chapitre d’Anthrax – nous avons encore beaucoup à dire et quelques riffs tueurs à libérer. Je ne vais pas dire ‘Voilà 40 de plus’, parce que personne ne veut voir ça (j’aurais 97 ans). Que diriez-vous, ‘En voici au moins dix de plus, et nous partirons de là ! Merci de m’avoir permis, mes amis.

