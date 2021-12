Lors d’une récente apparition sur Mitch Joël‘s « Groove – Le podcast No Treble », ANTHRAX bassiste Frank Bello on lui a demandé si lui et ses camarades savaient qu’ils avaient quelque chose de spécial lorsqu’ils travaillaient sur la musique de leur album classique de 1987 « Parmi les vivants ». Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « A cette époque, cette musique avait le vent en poupe. Nous venions de sortir avec « Propagation de la maladie ». [Singer] Joey Belladonna est dans le groupe. Nous avions un grand chanteur, nous avions de la bonne musique – les choses fonctionnaient. Nous savions en écrivant ces chansons et en connaissant le chanteur que nous avions et en sachant ce que nous pouvions faire, la prochaine étape, je pense que tout était venu pour jouer. Alors que nous écrivions ces chansons, nous savions que c’était spécial. Je pense que nous le savions. Mais tu sais quoi? Vous ne pouvez jamais dire au monde extérieur – vous ne connaissez pas l’atmosphère du monde extérieur, comment cela va être pris. Vous savez qu’il y a un mouvement en cours, mais vous ne savez pas si ce disque que vous avez va correspondre à ce qu’ils recherchent. C’est au hasard – pour tout le monde, pour être honnête. Et nous avons pris de l’élan, c’est sûr, mais vous ne savez pas vraiment comment cela va fonctionner. Et pour être honnête, tout ce que vous pouvez faire, c’est faire de votre mieux – sortir votre meilleure musique – vous allez là-bas et vous faites le tour de votre putain de cul. Et c’est le programme. »

« Parmi les vivants », produit à l’origine par Eddie Kramer et ANTHRAX, était le troisième album complet du groupe et présentait la programmation de Bello, Belladone, guitariste principal Dan Spitz, guitariste rythmique Scott Ian et batteur Charlie Benante. S’appuyant sur une suite souterraine avec des morceaux de signature tels que « Je suis la loi », « Pris au piège » et « Indiens », l’album a catapulté ANTHRAX à une large reconnaissance et a remporté le premier prix d’or du groupe. « Parmi les vivants » a également marqué l’apogée de l’utilisation par le groupe d’inspirations d’horreur et de bandes dessinées, avec la chanson titre et l’image de couverture de l’album basées sur le Stephen King roman « Le stand », « Un squelette dans le placard » au Roila nouvelle de « Apt Elève », et « Je suis la loi » sur le personnage de bande dessinée Juge Dredd.

En dépit du fait que « Parmi les vivants » a été ANTHRAXtroisième album de (après 1984 « Poignée de métal » et les années 1985 « La propagation de la maladie »), Ian Raconté Marteau en métal dans une interview de 2017 que le groupe n’était pas contraint par la maison de disques à l’époque à faire une grande percée commerciale. « Nous n’avons subi aucune pression », a-t-il déclaré. « Nous n’avions aucune limite de temps pour écrire ou enregistrer. La façon dont nous travaillions à l’époque, quand il y avait assez de chansons pour un album, alors nous allions le faire. Nous n’écrivions jamais plus que nécessaire. D’une certaine manière, je regrettons maintenant cette situation. Nous étions sur une telle lancée que quelqu’un aurait peut-être dû nous persuader de continuer à écrire. Qui sait quoi d’autre a pu sortir? Quand vous êtes dans cette zone, il y a beaucoup à dire pour rester dans. Je ne critique pas ce qui se passe ‘Parmi les vivants’, mais nous avons peut-être gagné à être un peu moins hâtifs pour terminer l’écriture. »

Concernant le processus d’enregistrement des « Parmi les vivants », Scott a déclaré : « Nous venions de sortir de la METALLIQUE tournée à l’automne 86 quand [METALLICA bassist] Falaise Burton a été tué, et nous étions évidemment sortis de cette tournée plus tôt à cause de la tragédie. Et c’est à ce moment-là que nous avons commencé à enregistrer ce disque, à peu près juste après. J’ai l’impression que l’énergie jaillit vraiment de ce disque ; vous entendez à quel point nous sommes énervés de jouer de nos instruments sur ce disque. Il y a une brutalité sur cet album que vous n’entendez pas sur les deux disques avant ‘Parmi les vivants’. C’était juste le record de son temps; c’était vraiment le cas. »

Lorsque ANTHRAX‘s « Parmi les vivants » performance de l’album complet à l’édition 2014 du Sonisphère festival a été annoncé pour la première fois, Ian a déclaré : « Il y a longtemps, dans une galaxie très lointaine (1986, New York City), nous avons écrit un disque dont nous n’avions aucune idée à l’époque qu’il deviendrait notre disque ‘signature’. Nous avions une chanson sur le sort des Indien d’Amérique, nous avions des chansons sur Stephen King personnages (Randall Flagg à partir de « La tribune » et Todd Bowden à partir de ‘Apt Elève’), nous avions une chanson dédiée à Falaise Burton et un autre sur Jean Belushila mort clichée. Nous avions une chanson sur Juge putain de Dredd et nous avions une chanson qui s’appelait ‘Pris au piège’. Nous avions des chansons.

Il a poursuivi : « Quand ‘Parmi les vivants’ a frappé le monde au visage en 1987, il a lancé ANTHRAX dans une trajectoire à grande vitesse que nous pouvions à peine suivre. Comme passer de 0 à 200 km/h en 5 secondes chrono. Nos têtes tournaient aussi vite qu’elles cognaient, et [nearly 35] des années plus tard, rien n’a changé. »



