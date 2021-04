Charlie Benante (ANTHRAX), Alex Skolnick (TESTAMENT), Roberto « Ra » Diaz (TENDANCES SUICIDAIRES), Brandon Yeagley (CROBOT) et Mee Eun Kim (ORCHESTRE TRANS-SIBÉRIEN) ont partagé leur version d’un autre classique SE RUER chanson, « Subdivisions », enregistré avec chaque membre séparé dans sa propre maison.

Benante a mis en ligne une vidéo de la performance sur son Youtube chaîne, écrivant dans un message d’accompagnement: « Il y a un an, j’ai eu l’idée de faire une vidéo en quarantaine. Je me sentais assez déprimé par le décès de Neil Peart et à propos de la pandémie … j’avais besoin d’être créatif et de jouer! j’ai contacté Alex et Ra à propos de faire un SE RUER chanson et vidéo et ils ont tous deux aimé l’idée. Je sentais qu’ils ressentaient probablement la même chose que moi et que ce serait une excellente façon de brouiller et de nous divertir pendant que nous étions coincés à la maison. La réponse à la vidéo initiale a été écrasante! Cela nous a vraiment fait du bien pendant une mauvaise période. Il y a un an … je n’arrive pas à y croire! Cela a fini par être une année de création de musique et de vidéos après tout; J’ai maintenant un disque qui sort le 14 mai avec la plupart des Jams.

« Le SE RUER les chansons sortiront sur un EP spécial le jour du magasin de disques en novembre. Cette chanson sera incluse là-dessus. ‘Subdivisions’ est probablement dans chaque SE RUER les 10 meilleures chansons des fans, certainement l’une de leurs meilleures. Les claviers dominent cet air et Neille son dessus est si unique! Ses remplissages de batterie sont si précis et puissants … comme de petits crochets tout au long de la chanson, le rêve d’un batteur aérien! Les paroles racontent une histoire de la vie dans les burbs et d’être évité lorsque vous ne répondez pas à une certaine norme.

« Subdivisions



Dans les halls du lycée



Dans les centres commerciaux



Conformez-vous ou soyez chassé!

« @alexskolnik @ra @brandon apporte beaucoup de succès – Alex capture Lifesonla vibe de si bien, Ra tue Geddyles parties de basse de Brandon apporte sa voix incroyable. Nous souhaitons la bienvenue à @meeeun, (Merci à Alex pour la suggestion), elle est une musicienne géniale et tue les parties du clavier à ce sujet.

« J’espère que vous apprécierez celui-ci, ce sera peut-être l’un des derniers pendant un moment … à moins que Alex veut faire ça LAC EMERSON ET PALMER air (hahahahaha) « .

Benante sortira un nouvel album, « Doublures d’argent », le 14 mai via Enregistrements Megaforce. L’effort de 14 pistes met en vedette un casting de stars de «who’s who» dans les mondes du thrash, du métal et du rock, avec toutes les coupures tirées de BenanteLa célèbre série de vidéos « Quarantine Jam ».

Tout au long de la série de vidéos sur la quarantaine, Benante collaboré sur des jams avec un autre ANTHRAX compagnons de groupe Frank Bello, Scott Ian et Jon Donais, sa copine Carla Harvey (BÉBÉS BOUCHER), Corey Taylor (NŒUD COULANT), Ra Diaz (TENDANCES SUICIDAIRES), Mark Osegueda (ANGE DE LA MORT), Jean 5 (ROB ZOMBIE) et Alex Skolnick (TESTAMENT), parmi beaucoup d’autres. Une partie de Charliechansons préférées de SE RUER, Tom Petty, BEASTIE GARÇONS, TEMPÊTES DE LA MORT, LE ROI X, RUN-DMC, ATTAQUE MASSIVE, U2, FUGAZI, FRÈRES CHIMIQUES et Billie Eilish étaient couvertes.

Pour la pochette de l’album, Charlie a recruté son ami, artiste Brian Ewing, dont il a toujours aimé l’art.

« Doublures d’argent » liste des pistes:

* « Ville aux lumières aveuglantes » (U2)

Frank Bello



Mark Osegueda



Charlie Benante

* « Chloé danseuse / Couronne de cornes » (MÈRE LOVE BONE)

Mark Menghi



Mark Osegueda



Charlie Benante

* « Larme » (ATTAQUE MASSIVE)

Carla Harvey



Ra Diaz



Charlie Benante

* « Exécuter DMC » (Exécuter-DMC)

Darryl « DMC » McDaniels



Rob Caggiano



Ra Diaz



Charlie Benante

* «Rhiannon» (MAC FLEETWOOD)

Mark Menghi



Jennifer Cella



Randy McStine



Charlie Benante

* « Yer So Bad » (Tom Petty)

Carla Harvey



Ra Diaz



Charlie Benante

* « Transylvanie » (IRON MAIDEN)

Dave « Snake » Sabo



Frank Bello



Jon Donias



Charlie Benante

* «Presto Vivace» (ROYAUME-UNI)

Ra Diaz



Alex Skolnick



Jordan Rudess



Charlie Benante

* « Mauvais garçon » (Billie Eilish)

Ra Diaz



Charlie Benante

* «Jimmy James» (BEASTIE GARÇONS)

Ra Diaz



Charlie Benante

* « Tout le » (EMBRASSER)

PJ Farley



Joe McGinness



Jean 5



Charlie Benante

* « Mr Speed » (EMBRASSER)

Joe McGinness



PJ Farley



Charlie Benante

* « Image publique » (IMAGE PUBLIQUE)

Hank Von Hell



Dave Brownsound



Jason « Cone » McCaslin



Charlie Benante

* « Funny Vibe » (COULEUR VIVANT)

Ra Diaz



Corey Glover



Henry Flury



Charlie Benante

Crédit photo: Jimmy Hubbard