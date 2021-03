Anthrax travaille sur de la nouvelle musique, déclare Jonathan Donais

ANTHRAX guitariste Jonathan Donais a confirmé à « Le podcast Chuck Shute » que le groupe travaille sur un nouvel album. « J’espère qu’une fois cette pandémie terminée, il y aura un nouveau disque et une tonne de tournées derrière », a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). «Je sais que le groupe travaille sur des trucs, et je sais qu’ils ont écrit des trucs. [But] Je ne suis pas encore allé en studio avec eux ou quoi que ce soit. «

On lui a demandé s’il était impliqué dans le ANTHRAX l’écriture de chansons ou si les autres gars reconstituent le matériel par eux-mêmes, Donais a dit: « Ils ont fait toute l’écriture. Ils ont un système en panne. Tous les groupes fonctionnent différemment. Cela fonctionne très bien pour eux. Ils ont du succès depuis plus de 35 ans, [and] ils vont fort – plus fort que jamais, vraiment. Les derniers disques ont été incroyables. «

Donais, qui a rejoint ANTHRAX en 2013 en 2013 en remplacement de Rob Caggiano (maintenant en VOLBEAT), a poursuivi en admettant qu’il n’avait encore entendu aucun des éléments qui apparaîtront dans le suivi du groupe en 2016 « Pour tous les rois » album.

Il y a cinq ans, ANTHRAX bassiste Frank Bello dit que Donais « a apporté une grande énergie au groupe. » ANTHRAX guitariste rythmique Scott Ian ajoutée: « JonL’approche de la guitare solo, c’est plus un gars qui cherche à construire quelque chose qui a du sens et qui aide une chanson plutôt que les 45 secondes pour lui montrer combien de notes il peut jouer en X mesures. «

Novembre dernier, Ian Raconté « Coup de fouet », le KLOS émission de radio animée par Jackie en métal complet, que lui et ses camarades de groupe ne publieront probablement aucune musique jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus se soit apaisée et qu’ils soient en mesure de tourner pour soutenir l’effort. « C’est là que j’ai personnellement raison en ce moment », a-t-il déclaré. « Dans six mois, qui sait où le monde sera? Nous ne savons pas. Peut-être que les choses seront plus près d’être de retour à la normale; peut-être qu’elles seront plus éloignées de la normale. Personne n’a de réponse à cela. , donc chaque fois que quelqu’un me pose des questions à ce sujet, je n’ai vraiment pas de réponse.

« Dans mon cerveau, je ne veux pas sortir un disque avant de pouvoir jouer des concerts », a-t-il poursuivi. « C’est ce que je veux faire, mais, bien sûr, je ne contrôle pas le monde et je ne contrôle pas ce qui va se passer avec COVID. Je pense que je peux dire en toute sécurité que nous serons certainement prêts à faire un disque [in 2021]. Je pense donc que nous irons probablement le faire une fois que nous serons prêts à le faire. Il n’y aurait aucune raison d’avoir un dossier [written] puis asseyez-vous et ne l’enregistrez pas. Donc, je pense qu’une fois que nous nous sentirons prêts à entrer en studio, nous le ferons, peu importe où les choses en sont sur la planète, et ensuite, nous partirons de là. Au moins, ce sera dans la boîte, et ensuite nous serons en mesure de prendre une décision sur la meilleure voie à suivre pour nous à ce stade. «

Au 2019 Télécharger festival au Royaume-Uni, batteur Charlie Benante a déclaré que les fans peuvent s’attendre à entendre des surprises sur ANTHRAXle prochain disque. « Il y a des choses extrêmes sur ce disque que nous avons abordées », a-t-il déclaré. « Il y a différentes choses que nous allons essayer et faire qui vont passer au niveau suivant. »

« Pour tous les rois » a été appelé par certains critiques ANTHRAXl’album le plus fort à ce jour. Son arrivée a suivi une période de cinq ans au cours de laquelle le groupe a connu une sorte de renaissance, à commencer par ANTHRAXinclusion de la tournée « Big Four », et continuation avec la sortie 2011 de comeback LP « Musique d’adoration ».



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).