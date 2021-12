Anti-Grav Racer Redout 2 « Next-Gen » sur Nintendo Switch en 2022

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Les fans de jeux de course futuristes comme Anéantir, RMX rapide, et même la célèbre série de Nintendo F-Zéro voudra peut-être garder un œil sur Redoute 2.

Oui, une suite du titre original de 34BigThings a été officiellement verrouillée pour la plate-forme hybride lors de la dernière vitrine des jeux de Saber Interactive. Il arrive sur toutes les plateformes en 2022 et promet d’offrir une vitesse fulgurante, des visuels époustouflants et une bande-son époustouflante.

Redout 2 est en outre décrit comme le « premier coureur anti-gravité » et est également un hommage aux jeux de course d’arcade classiques. De plus, il comportera une vaste campagne solo, un mode multijoueur compétitif, des systèmes de contrôle approfondis et une personnalisation robuste.

Vous pouvez en savoir plus sur l'univers de Redout dans notre critique du jeu original.