Anti-vaccins : une femme fait irruption dans un groupe pour avoir « pris des lits » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Lara Warhab, qui souffrait de diabète de type 1, souffre d’une insuffisance rénale terminale et on lui a dit il y a deux ans qu’elle avait besoin de greffes. Elle a déclaré qu’un donneur était devenu disponible le 31 octobre à l’hôpital Churchill d’Oxford mais qu’elle avait été refoulée en raison d’un trop grand nombre de patients Covid en soins intensifs. L’homme de 33 ans a depuis dénoncé les anti-vaccins pour avoir enlevé des lits à des personnes qui « attendaient depuis des années ».

S’adressant à BBC Breakfast, Mme Warhab a déclaré: « Il y a des milliers de personnes comme moi qui attendent un traitement salvateur et les petites actions ont des conséquences très, très importantes et souvent graves.

« C’est ce que nous voyons en ce moment avec des personnes qui choisissent de ne pas se faire vacciner et qui occupent ces lits que les personnes atteintes de maladies chroniques attendent depuis des années. »

La directrice de l’exploitation du Trust, Sara Randall, a déclaré : « Nous comprenons à quel point cela doit être difficile pour le patient concerné, mais lorsqu’un patient en attente d’une opération de transplantation qui changera sa vie est associé à un organe approprié, nos équipes cliniques mettent tout en œuvre pour sécuriser un lit d’unité de soins intensifs (USI) après la transplantation. »

Cela survient alors que le secrétaire à la Santé a dénoncé des personnes qui ont choisi de ne pas se faire vacciner contre le coronavirus car elles « occupent des lits d’hôpital » qui pourraient être utilisés pour les patients dans le besoin.

Sajid Javid a critiqué ceux qui sont éligibles pour un jab mais ont décidé de ne pas accepter l’offre, affirmant qu’ils ont un « impact dommageable » sur les autres.

Il a déclaré que 10 pour cent de la population éligible – plus de cinq millions de personnes – n’avaient toujours pas reçu leur vaccin et qu’environ neuf personnes sur dix nécessitant le plus de soins à l’hôpital n’étaient pas vaccinées.

S’exprimant sur Trevor Phillips dimanche sur Sky News, il a déclaré: « Je ne saurais trop insister sur l’impact qu’ils ont sur le reste de la société.

« Ils doivent vraiment penser aux dommages qu’ils causent à la société en (…)

« Mais au lieu de se protéger et de protéger la communauté, ils choisissent de ne pas se faire vacciner.

« Ils ont vraiment un impact dommageable et je ne saurais trop insister, s’il vous plaît, présentez-vous et faites-vous vacciner. »

Les chiffres basés sur les données des agences de santé britanniques pour les vaccinations livrées jusqu’au 5 décembre ont montré que sur les 57,5 ​​millions de personnes au Royaume-Uni âgées de 12 ans et plus et donc éligibles pour une première dose de vaccin Covid-19, 51,1 millions avaient reçu un vaccin. (89 pour cent) alors que 6,4 millions (11 pour cent) ne l’avaient pas fait.

À cette date, parmi les quatre pays du Royaume-Uni, l’Écosse avait la plus faible proportion de personnes éligibles encore non vaccinées (9 %), suivie du Pays de Galles (10 %), de l’Angleterre (11 %) et de l’Irlande du Nord (14 %).

Certaines personnes ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicales, comme celles qui souffrent d’allergies graves à tous les vaccins actuellement disponibles, et peuvent demander une exemption médicale.

Le financement supplémentaire pour lutter contre Covid-19 en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord a été doublé.

Le chancelier Rishi Sunak a déclaré que le coup de pouce était de garantir que les gens dans les pays décentralisés soient soutenus « face à cette grave crise sanitaire ».

Cela faisait suite à une augmentation des demandes de soutien en espèces supplémentaires de la part des trois pays au milieu de l’augmentation des cas Omicron.

La somme totale a été doublée, passant des 430 millions de livres récemment annoncés à 860 millions de livres.