Anti-vaxx Chronicles: Joe Biden est mort et joué par l’acteur et les infirmières sont en fait des sorcières mortelles

Facebook est une menace. Le COVID-19 est une menace. Le conservatisme est un cloaque. Ensemble, ces trois ingrédients ont créé un ragoût toxique de mort malveillante et de dévastation. Nous pouvons parler de toutes ces choses dans l’abstrait, regarder les chiffres et les statistiques, et sentir occasionnellement une bouffée de rhétorique séditionniste de droite. Mais je n’avais pas vraiment compris à quel point cette combinaison d’extrémisme de droite, de Facebook et d’un virus tueur était horrible jusqu’à ce que je devienne un habitué du subreddit Herman Cain Awards. Cette série documente certaines de ces histoires, nous sommes donc conscients de ce que l’autre côté fait à notre pays.

La mise en garde d’aujourd’hui est courte et douce, car parfois, moins est plus que suffisant.

Oh mon garçon, celui-ci est… quelque chose. Commençons par le mari :

1) Personne n’essaye d’arrêter quelqu’un pour ne pas avoir vacciné. Malheureusement.

2) FAITES VOS PROPRES RECHERCHES ET LISEZ CETTE CHOSE DU 14E AMENDEMENT QUE JE N’AI CLAIREMENT PAS PRIS LA CHARGE DE LIRE MAIS ELLE DIT CE QUE JE VEUX QU’ELLE DIT.

3) Joe Biden était QUOI ? Oui, ce truc « Joe Biden est mort et tout est sur la scène hollywoodienne » vient de la frange Q.

4) Joe Biden n’a jamais été gouverneur, mais cela semble être une erreur vraiment mineure compte tenu du reste de ce paragraphe.

5) OMG, ce n’est même pas un paragraphe, c’est une phrase. Même pas une virgule !

6) Donald Trump a-t-il également été élu président de rien, parce que Washington, DC n’est pas un État, c’est le District de Columbia ?

Peut-être que nous sommes trop bébêtes pour comprendre MAGA, est-ce que c’est ça ?

Le mari et le fils sont à l’hôpital. Son est dans la merde, car les taux de survie sont faibles pour ceux qui sont mis sous respirateur. (Et même s’ils survivent, les ventilateurs font un certain nombre sur les poumons, ce qui entraîne des défis à long terme.)

Il est cependant étonnant de constater à quel point être « déplacé dans une salle » est le plus grand miracle de l’histoire de COVID, quelque chose qu’aucun médecin n’avait jamais vu auparavant ! Cela sonne totalement réel et non fantaisiste.

Le COVID vient de l’enfer, alors… qu’est-ce que cela dit sur le vaccin qui réduit considérablement les risques associés à la maladie… hein ?

Si quelque chose est anti-Satan, alors c’est… hein ?

Allez, déplorables, travaillez avec moi ici !

C’est bien! C’est DIEU !

Je suppose que la guérison miraculeuse de son mari, invisible dans toute l’histoire de COVID, s’est avérée moins récupérée ou miraculeuse. Tant pis. Ils sont tous les deux encore en mauvais état, mais maintenant nous savons pourquoi.

Sorcières.

Vous les connaissez, les sorcières. Certains les appellent «infirmières», mais nous savons mieux. Jetez un œil à leurs badges : « RN, BSN, sorcière »

Ne parlez simplement pas du vaccin pieux qui aurait contré le COVID du diable et les sorcières meurtrières chrétiennes. Ce serait « opinion » et non « parler de la vie ». Concentrons-nous sur la vérité dure et froide et ne traitons que des faits.

Comme des sorcières. Et Joe Biden est mort.

Oh mec, j’ai de la peine pour le personnel de l’hôpital qui doit s’occuper de vos guerriers de l’ivermectine de la variété du jardin, et ceux-ci complètement déséquilibrés… quels qu’ils soient.

Un Redditor a commenté :

Ma femme est infirmière respiratoire aux soins intensifs dans un hôpital d’une grande ville ; tous les patients COVID se retrouvent dans son unité lorsqu’ils ont besoin d’un ventilateur. Il y a un an, ils étaient célébrés comme des héros, aujourd’hui ils sont criés, blâmés et traités de sorcières parce que les SEULS patients qui se retrouvent dans son unité ne sont pas vaccinés. Ainsi, en plus de marquer plusieurs orteils par quart de travail (avant le vaccin, elle en marquait 6 à 10 par quart de travail !), 100 % de ses patients et de leurs familles pensent qu’elle est responsable de la mort de leurs proches. Elle parle d’arrêter de fumer presque tous les jours. 30 % des infirmières de son unité sont déjà parties.

Quel putain de cauchemar.

