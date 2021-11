Anti-vaxx Chronicles : Oui à Neosporin, non au sel de table, ce type avait un plan !

Pas sûr de ce que ce bon vieux flocon de neige essayait de dire là… si ce qui se passe ? Un passeport vaccinal ? Pourquoi un passeport vaccinal prouverait-il que ce bon vieux flocon de neige n’est pas un idiot ?

Qu’il soit un idiot a moins à voir avec les passeports vaccinaux, ce que j’aimerais qu’il se produise, et plus avec le tamponnage de Neosporin et la pensée qui vous protège contre COVID.

D’où viennent les gens avec cette merde ?

LES GARS.

Il ne prendra pas de chlorure de sodium ! Cette merde semble effrayante avec les gros mots et tout !

Chlorure de sodium est le nom chimique de sel.

LES GARS.

Il ne prendra pas de phosphate monopotassique ! Cela fait peur avec les gros mots !

Sans rapport, je me demandais ce qu’il y avait dans Gatorade : Sucre dextrose, acide citrique, arôme naturel et artificiel, sel, citrate de sodium, phosphate monopotassique, silicate de calcium, amidon alimentaire modifié, jaune 5.

Eh bien, le chlorure de potassium doit être effrayant, non ? Voyons à quoi ça ressemble :

C’est juste un substitut de sel à faible teneur en sodium

Ouf. Mais, mais, mais il y a des médicaments là-dedans, et ces noms sont effrayants ! Je suis sûr qu’il ne prend aucun autre médicament, n’est-ce pas ? Sauf que nous savons qu’il le fait ! Neosporin, par exemple : Bacitracine zinc, sulfate de néomycine, sulfate de polymyxine B, beurre de cacao, huile de coton, huile d’olive, pyruvate de sodium, vitamine E, vaseline blanche.

Ces gens sont ridicules.

Est-il en surpoids ? Oh oui, encore une comorbidité…

Mais bien sûr, il a reconstitué le complot, le gouvernement veut vous micropucer, ce qu’il ne pourrait absolument pas faire avec une puce NFC sur votre permis de conduire, ou simplement en suivant votre téléphone.

« Porter un masque n’est pas grave, c’est facile, je peux tout à fait le faire si je dois le faire, je ne suis qu’un connard et je ne le ferai pas. »

«Pas de chaussures, pas de chemise, pas de masque, pas de vax, pas de service. Sortir. »

La fin.

Ils aiment vraiment leurs scripts de cosplay conservateurs et fantaisistes.

J’essaie toujours de comprendre ce qu’il essaie de dire, mais il est complètement incohérent.

« La poursuite du plan. »

Oui, le plan de vacciner tout le monde pour que les gens ne meurent pas. C’est le plan. Cette merde n’est pas difficile, mais ils l’ont rendu si difficile.

Non. Les cigarettes ne sont pas approuvées par la FDA. Ils sont réglementés par la FDA. Mon putain de dieu, ils sont idiots.

C’est ainsi que les mensonges se sont répandus dans tout le pays. « Des milliers de policiers perdent leur emploi ! était un responsable du syndicat de la police affirmant que des milliers de personnes démissionneraient en vertu d’un mandat de vaccination. Il s’avère qu’aucune de ces menaces n’a eu lieu. À New York, le syndicat a affirmé que 10 000 personnes démissionneraient, 34 ont fini par le faire. À San José, 100 flics ont menacé de démissionner, six ont fini par refuser de vaxer. Mais maintenant, selon les conservateurs, des milliers de personnes ont perdu leur emploi.

Un peu comme la plupart des conservateurs, croyant que le fraudeur de l’Arizona – qui a en fait donné au président Joe Biden une plus grande marge de victoire – a trouvé la preuve que Trump a remporté l’État.

Et vraiment, il est incohérent.

SANS INSTRUCTION.

NON INFORMÉ.

Le personnel de l’hôpital a-t-il crié « ENFER NON » comme il l’a fait lorsqu’il a reçu le vaccin ?

Lorsque vous diffusez de la désinformation et de la désinformation qui exacerbent une crise de santé publique qui submerge les hôpitaux… il est parfois difficile d’avoir un lit. Heureusement qu’il n’avait pas peur, cependant. Je suis sûr que la merde était froide jusqu’à la fin.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.