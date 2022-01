Anti-vaxx Chronicles : The OG, Herman Cain lui-même

Cette série documente les histoires du subreddit Herman Cain Awards. suivre la désinformation et la désinformation COVID sur Facebook qui entraînent tant de décès. Le récit édifiant d’aujourd’hui est Herman Cain, décédé pour Donald Trump. Qui est ce gars qui a ce prix nommé d’après lui?

Herman Cain faisait partie d’une poignée d’éminents conservateurs noirs chevauchant cette juteuse arnaque pendant des années. En 2011, il s’est présenté à la présidence en montant une certaine popularité parmi les militants du Tea Party. (Wikipédia me dit qu’il a également couru en 2000, ce dont je ne me souviens pas, et n’a clairement eu aucun impact sur la course.) Il a en fait eu une certaine traction en 2012, remportant des sondages de paille en Floride et à la conférence de la Fédération nationale des femmes républicaines. Cependant, sa campagne s’est arrêtée brutalement lorsque des allégations crédibles de harcèlement sexuel ont fait surface. C’était à une époque, apparemment, où ce genre de chose comptait encore pour les républicains. Ou du moins, c’était le cas si ce républicain était noir.

Alors que les oiseaux d’une plume se rassemblent, Cain s’est retrouvé avec un autre harceleur sexuel en série, Donald Trump, et était un fervent partisan en tant que coprésident de Black Voices for Trump. Reprenons en 2020.

La « grippe de Wuhan » n’existe pas, ce qui est une #plandémie, et tout ce qui dit le contraire est une « fausse nouvelle ».

Pas étonnant que Trump l’ait tant aimé.

Trump a insisté pour faire ce rassemblement à Tulsa alors qu’il était au milieu d’une pandémie mondiale mortelle sans vaccin en vue. Ce rassemblement a été un buste hilarant, une humiliation totale pour Trump. Mais Cain n’allait pas laisser la réalité entraver son enthousiasme pour l’événement. Trump ne se souciait certainement pas de la sécurité de qui que ce soit :

Karl note que Trump était vraiment étourdi dans les jours qui ont précédé le rassemblement, surtout après que Parscale l’a informé qu’ils avaient dépassé le seuil du million de billets. Les terribles avertissements des responsables de la santé publique de l’Oklahoma selon lesquels le rassemblement aggraverait la pandémie dans leur état n’ont naturellement pas réussi à pénétrer le ballon de parade d’un ego de Macy de Trump. En fait, interrogé sur la possibilité que son rassemblement puisse se transformer en un événement de super diffusion, Trump a eu une réponse caractéristiquement sociopathique : « Comme vous l’avez probablement entendu, et nous obtenons des chiffres exacts, mais nous sommes soit près d’un millions de personnes veulent y aller. Personne n’a jamais entendu parler de chiffres comme celui-ci. Je pense que nous allons passer un bon moment.

Environ 6 200 personnes ont fini par se présenter. Les zones de débordement et les grands écrans installés à l’extérieur ont été détruits avant même que Trump ne monte sur scène.

Pouvez-vous entendre le thème de Jaws en arrière-plan ?

Douze jours plus tard, les gens de Cain ont admis que leur gars était à l’hôpital pour lutter contre COVID.

On nous a répété « il va mieux ! des tweets au cours des quatre semaines suivantes, suivis par le genre d’étirements silencieux qui vous font penser « Oh, il s’en est sorti » (comme c’est arrivé avec Chris Christie). Au lieu de cela, COVID, qui est un virus qui existe réellement, a remporté la manche.

Puis une chose étrange s’est produite : ses employés ont continué à publier à partir du compte Twitter d’Herman Cain, s’appelant eux-mêmes « The Cain Gang ». Vous avez donc eu cette situation bizarre et effrayante où un homme mort semblait continuer à tweeter.

Et puis, CE tweet :

Les halètements d’incrédulité pouvaient être entendus partout sur Twitter.

Cain a été le premier denier COVID de haut niveau à mourir de la maladie, mais cela n’a pas fait réfléchir les républicains. Ils n’ont pas soudainement pris le masquage au sérieux. Trump n’a pas cessé de faire des rassemblements de super-diffuseurs dangereux et irresponsables avant les élections de 2020. Au lieu de cela, ils ont doublé. Peut-être que les choses auraient été différentes si un éminent républicain BLANC avait été abattu par le virus à la place. Ou si Donald Trump lui-même n’avait pas survécu à son hospitalisation COVID. En l’état, Cain s’est à peine inscrit dans le débat plus large sur COVID, un simple coup que les conservateurs ont commodément écarté.

Leur utilisation pour lui et ses « Black voices for Trump » niées, il fut vite oublié.

