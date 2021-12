Anti-vaxx Chronicles : Un mariage et un enterrement à quelques semaines d’intervalle

Facebook est une menace. Le COVID-19 est une menace. Le conservatisme est un cloaque. Ensemble, ces trois ingrédients ont créé un ragoût toxique de mort malveillante et de dévastation. Nous pouvons parler de toutes ces choses dans l’abstrait, regarder les chiffres et les statistiques, et sentir occasionnellement une bouffée de rhétorique séditionniste de droite. Mais je n’avais pas vraiment compris à quel point cette combinaison d’extrémisme de droite, de Facebook et d’un virus tueur était horrible jusqu’à ce que je devienne un habitué du subreddit des Herman Cain Awards. Cette série documentera certaines de ces histoires, nous sommes donc conscients de ce que l’autre côté fait à notre pays.

Le récit édifiant d’aujourd’hui met en vedette les Buttons, qui ont eu un mariage d’été et des funérailles d’automne.

Je ne vais pas mentir – ce mème est à peu près la raison pour laquelle j’ai décidé d’utiliser cette histoire.

Il y a des gens dans ce pays qui croient à peu près n’importe quelle merde stupide qu’ils lisent sur Internet.

Quelqu’un dans le monde croyait en fait que « le nombril peut détecter quelles veines se sont desséchées et en mettant de l’huile, ces nerfs les ouvrent ». Cette phrase n’a même pas de sens !

Pendant ce temps, la vérification des faits est comme « en partie faux », comme s’il y avait quelque chose dans cette phrase, au-delà du nombril existant, qui est vrai.

Voici la vérification des faits.

La publication Facebook appelle le processus consistant à mettre de l’huile dans votre nombril la méthode Pechoti, car elle prétend que la glande Pechoti se trouve derrière le nombril. Cependant, nous ne pouvons trouver aucune preuve scientifique que cette glande existe […] L’affirmation selon laquelle mettre des huiles essentielles dans votre nombril peut avoir des effets bénéfiques sur la santé est EN PARTIE FAUX, d’après nos recherches. Il est vrai que l’application d’huiles essentielles sur votre peau peut favoriser le bien-être, souvent lorsqu’elle est utilisée en conjonction avec un régime médical. Mais nous n’avons trouvé aucune preuve scientifique que la méthode Pechoti telle que décrite dans l’article fonctionne en dehors des rapports anecdotiques et de la tradition. Le nombril se ferme une fois que le cordon ombilical est détaché à la naissance, donc selon l’opinion des experts, mettre des huiles diluées dans votre nombril aurait probablement le même degré d’avantages que d’appliquer de l’huile sur toute autre partie de la peau.

Non, le message est 100% faux. Il ne s’agit pas de revendiquer le « bien-être » de l’application d’huile. Il prétend qu’un organe fantôme inexistant peut communiquer avec tous les vaisseaux sanguins du corps et « ouvrir » ceux qui sont « asséchés ». C’est si manifestement absurde qu’il est vraiment choquant que le vérificateur des faits de USA Today lui accorde une quelconque crédibilité, car la seule chose que l’on lirait sur Facebook était qu’une partie seulement était fausse.

Sérieusement, bon nombre de ces déplorables seraient en fait de bons socialistes s’ils pouvaient échapper au piège mortel de Fox News.

De « donne-moi des utilités socialistes » à la citation de Candace « l’ange de la mort » Owens ; quel gâchis idéologique.

Et à quel point Tomi Lahren est-il stupide ? Nous serions ravis si Trump exhortait ses déplorables à porter des masques. C’est eux qui nous retient d’une plus grande normalité.

« Donnez-moi des services publics gratuits parce que je suis pauvre ! »

Aussi, « Soutenez aveuglément le parti qui lutte contre toute chance de donner une pause aux pauvres ! »

Il « se sent amusé » par l’homo- et la transphobie.

Ils se sont mariés en juillet. C’était le dernier message que M. Button ait jamais publié sur Facebook.

Nous ne savons pas très bien quand ils sont tous les deux tombés avec COVID, mais c’était six ou sept semaines après le mariage. Mme Button, une survivante du cancer, s’est remise du coronavirus. Son nouveau mari ? Pas tellement.

Le Seigneur me dit : « Pourquoi ne m’as-tu pas fait confiance quand j’ai envoyé le vaccin ? »

Si Dieu est le meilleur médecin et que la prière est le meilleur remède, pourquoi ces anti-vaccins malades ne vont-ils pas dans les églises au lieu de prendre un lit en soins intensifs ? Je comprends que la prière est une procuration pour faire quelque chose à des moments où ils ne peuvent rien faire. Je comprends que cela crée un faux sentiment d’agence et de contrôle pendant les moments les plus difficiles.

Mais s’ils croyaient vraiment cela, alors ils se rendraient directement à l’église quand ils tombaient malades.

Au lieu de cela, ils utilisent des ressources hospitalières critiques, toutes développées par les mêmes scientifiques, médecins et sociétés pharmaceutiques qu’ils ont passé deux ans à déprécier. C’est épuisant.

Nous ne le voyons pas dans ces mèmes, mais l’auteur original de cet article sur les Herman Cain Awards note que les deux Buttons portaient des masques. Ils n’étaient pas complètement inconscients de la pandémie et de ses dangers. M. était un pompier à la retraite. Mme est technicienne médicale. Il y avait clairement des indices de progressisme potentiel en matière d’économie. Mais ils devaient haïr les non-cis et supporter un président qui s’en foutait d’eux, mais, peut-être plus important encore, validait leur fanatisme.

