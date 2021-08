Anti-vaxxer se filme en train de lécher la porte du réfrigérateur d’un supermarché pour « prouver que Covid n’est pas un gros problème | Monde | Nouvelles

in

Jodie Meschuk, du Colorado, aux États-Unis, est une anti-vaxxer autoproclamée qui est devenue virale sur les réseaux sociaux après s’être filmée en train de lécher un réfrigérateur à l’intérieur d’un supermarché pour montrer que COVID-19 n’est pas dangereux. Mme Meschuk a publié la vidéo sur Instagram où elle compte plus de 17 000 abonnés. Les images montrent Mme Meschuk en train de lécher un certain nombre d’articles à l’intérieur d’un supermarché, notamment un caddie, des sacs et la poignée de porte d’un réfrigérateur à bière.

Elle a également dit à ses abonnés d’être “libres”, car les cas de la variante Delta continuent d’augmenter aux États-Unis.

En plus de ne pas craindre Covid, Mme Meschuk a affirmé dans le passé qu’elle avait guéri l’autisme.

L’anti-vaxxer a maintenant supprimé la vidéo d’Instagram, dans laquelle elle a tenté d’éduquer ses abonnés sur la propagation du coronavirus.

Les images étaient sous-titrées « Les germes renforcent votre système immunitaire. L’exposition aux germes renforce les défenses contre l’asthme et les allergies. Les microbes aident à la digestion ».

Il n’est pas clair si Mme Meschuk a elle-même supprimé la vidéo ou si Instagram l’a supprimée.

Ses comptes sur les réseaux sociaux indiquent qu’elle mène un « mode de vie holistique » et fournissent des informations sur la médecine quantique.

Mme Meschuk traite de questions controversées telles que les vaccins, le racisme, la religion et le coronavirus.

Elle a également écrit un livre intitulé Autism Reimagined, où elle aurait expliqué comment « inverser le diagnostic ».

La nouvelle survient après qu’il a été signalé que les hospitalisations pour Covid ont augmenté dans le sud des États-Unis.

Les responsables de la santé ont exhorté les Américains à se faire vacciner en tant qu’unités de soins intensifs proches de leur capacité dans plusieurs endroits.

La Louisiane est désormais en tête du pays dans les nouveaux cas de Covid alors que la variante Delta déchire une région avec certains des taux de vaccination les plus bas des États-Unis.

Vendredi dernier, le ministère de la Santé de la Louisiane a annoncé une augmentation quotidienne de 6 116 cas positifs de Covid, avec 2 421 personnes désormais hospitalisées avec le virus, dont 277 sous respirateurs.

Avec seulement 37% des résidents entièrement vaccinés, les données de l’État ont indiqué que les personnes non vaccinées représentaient 90% des hospitalisations dans l’État.

181 personnes sont mortes du virus en Louisiane la semaine dernière.

Dans le Mississippi voisin, où seulement 35% des résidents sont entièrement vaccinés, les hospitalisations pour Covid montent également en flèche.

Il y a actuellement 1 242 patients Covid hospitalisés dans l’État, dont 319 en soins intensifs, selon les données du département de la santé de l’État.

Les chiffres en hausse signifient que, vendredi dernier, il n’y avait que 42 lits de soins intensifs pour adultes disponibles dans l’État.

Le haut responsable de la santé de l’État a averti jeudi dernier que la variante Delta « balayait le Mississippi comme un tsunami ».

Depuis le début de la pandémie en mars 2020, 35,7 millions de cas ont été enregistrés aux États-Unis et 616 000 Américains sont morts du virus.