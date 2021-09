Anticipant une bagarre avec Dillashaw, José Aldo anticipe qu’il sera plus prudent dans les Poids Gallos : “Il a peut-être mordu plus que je ne peux mâcher”

Dans la co-star de la UFC 265, José Aldo a plus que clair que son passage par les Pesos Gallos n’est pas un pur processus. Le combattant légendaire est allé 2-2 dans la division avec une victoire dominante sur Pedro Munhoz Cela nous a fait penser qu’à 35 ans, il est toujours partant pour de grandes choses.

Installé dans le top 5 du classement, Aldo a reconnu que se battre dès que celui qui allait devenir champion de division, Petr Yan, c’était peut-être un geste précipité.

Avis

“Je veux grimper étape par étape”, a déclaré Aldo lors d’une interview avec MMA Fighting. J’ai peut-être mordu plus que je ne peux mâcher, mais c’est comme ça que ça se passe. Mais maintenant, c’est différent. Maintenant, nous allons étape par étape, en nous adaptant à la nouvelle division. Après ce combat, je veux offrir une autre belle performance en décembre.

Intéressé à revenir dans l’Octogone avant la fin de l’année, Aldo a réaffirmé son intérêt pour un match avec le double champion de division, TJ Dillshaw, excluant également une croix avec Dominique Cruz, qu’il voit plus dédié à son rôle de commentateur qu’à sa carrière de combattant.

“L’accent est mis sur Dillashaw”, a-t-il confirmé. “Je peux attendre si cela arrive au début de l’année prochaine. Je veux me battre en décembre. Maximum de janvier. Avec un autre grand combat et une autre victoire, je me rapproche de la ceinture. (…) J’ai entendu des journalistes parler d’une bagarre avec Dominick Cruz, mais je pense que nous allons tous les deux sur des chemins différents. Il est plus dédié à son travail de commentateur qu’à sa carrière de combattant. Je le respecte, et je l’aime parce qu’il est l’un des meilleurs pesos gallos de l’histoire, mais je vais droit au titre ».

Et au cas où il ne pourrait pas se battre avec Dillashaw, “Junior” a un plan B en tête.

«Cela n’a pas de sens pour moi d’arrêter et d’accepter un combat qui ne me mènera nulle part. Pour moi, il est plus susceptible de se battre avec Police de Rob qu’avec Dominick Cruz ».

