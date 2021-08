Anticiper – Décoder les avantages sociaux au-delà de la vaccination

Les organisations évoluées essaieront d’établir des cadres d’avantages et de bien-être basés sur l’avenir du travail et de l’espace de travail avec la sécurité et le bien-être des employés au centre. (Image représentative / Fichier)



Par Vinod VK

La pandémie de COVID-19 a clairement mis le bien-être des employés au centre de la scène en Inde. La deuxième vague avait exercé une pression sans précédent sur une infrastructure de soins de santé déjà étirée et stressée, entraînant des défis aigus pour les employés et leurs familles. Avec la spéculation d’une éventuelle troisième vague de la pandémie, il est impératif que les organisations tirent les leçons des vagues précédentes et appliquent ces apprentissages pour fournir des mesures prêtes à la pandémie, à la fois financières et non financières, pour disposer d’un système efficace de réponse aux avantages sociaux des employés dans endroit.

La question clé qui nécessite une délibération plus approfondie est « Les employeurs sont-ils pleinement conscients du risque et du coût des nouvelles exigences en matière d’avantages sociaux tout en se préparant à faire face à l’impact à moyen et long terme sur les employés » ? Les recommandations suivantes devraient aider les organisations à naviguer dans la bonne direction.

Bénéfices au-delà de la vaccination – immédiats et à long terme

Même si les programmes de santé et de bien-être existants sont bien conçus pour soutenir les employés, dans un monde post-pandémique, les entreprises devraient élargir leur portefeuille d’avantages sociaux et de bien-être pour répondre aux besoins actuels et futurs de la main-d’œuvre multigénérationnelle.

De nombreuses entreprises progressistes ont mis en place une salle de guerre COVID dédiée et un groupe de travail d’employés, des appareils médicaux et des services de soutien mobilisés, des solutions de téléconsultation / PAE compatibles avec la technologie et des programmes de bien-être virtuel, ainsi que des mesures financières telles que des avances sur salaire, des prêts sans intérêt, bienveillants. fonds, couvertures d’assurance supplémentaires, adaptation des politiques de congé existantes et communication active avec les employés.

Mais dans le scénario actuel, les organisations doivent explorer les mesures « au-delà des avantages traditionnels » pour les employés et repenser davantage le programme d’avantages sociaux pour le protéger contre les risques émergents et combler les lacunes du programme actuel. Une politique de santé et de bien-être efficace doit comporter un mélange équitable de couvertures d’assurance flexibles basées sur la participation de l’employeur et des employés, ainsi que des programmes de paiement en espèces pour l’OPD et les hôpitaux, des programmes spécifiques à la maladie (indemnisation et prestations) tels que des couvertures COVID ou des couvertures maladies graves, la création de bienveillants fonds, les plans d’assurance à long terme basés sur les rendements financiers et les couvertures familiales survivantes d’un employé décédé telles que l’aide salariale pour une période déterminée, l’aide à l’éducation des enfants, la couverture d’assurance médicale, etc.

Communication efficace avec les employés

De nombreuses organisations exploitent déjà efficacement la technologie par le biais de groupes de discussion virtuels, d’enquêtes sur le pouls des employés, de sessions de leadership virtuelles et d’assemblées publiques des employés pour interagir avec les employés. Par exemple, le stress est devenu un problème plus grave pour la main-d’œuvre au cours des deux dernières années – une augmentation de 10 % en 2 ans avec une grande majorité (65 % des employeurs) signalant le stress des employés comme un problème. Il est important pour les organisations de se connecter avec leurs employés pour les aider à rester engagés, à rester en bonne santé et à gérer le stress personnel ou lié au travail.

Dans de telles situations, les employeurs sont mieux avisés de communiquer de manière optimale pour éviter la fatigue. Ils doivent être attentifs au nombre de canaux par lesquels ils communiquent, à la fréquence de la communication, à une communication brève et facile à comprendre et, surtout, à s’assurer que la communication ajoute une véritable valeur aux employés pour lutter contre le stress et les défis posés.

Anticipez – Établissez des politiques pour que les employés retournent au travail

Alors que des bureaux ouvrent en Inde, la recherche révèle que 60% des entreprises envisagent déjà d’établir une politique à long terme où une preuve de vaccination sera requise comme condition de retour au travail en personne. Il est important que les organisations ne restent pas éternellement coincées dans le « mode et l’état d’esprit pandémiques ». Alors que les organisations abordent actuellement les situations claires et présentes, il serait prudent d’établir une feuille de route et des stratégies vers un scénario de retour au travail. Les organisations évoluées essaieront d’établir des cadres d’avantages et de bien-être basés sur l’avenir du travail et de l’espace de travail avec la sécurité et le bien-être des employés au centre.

Demander des conseils spécialisés

Compte tenu de l’ampleur et de la complexité de ce défi, il n’est pas surprenant qu’une majorité d’entreprises indiennes prévoient des conseils et des conseils spécialisés pour gérer la crise immédiate et développer une réponse à long terme.

Le développement d’une stratégie solide qui couvre tous les domaines ayant un impact sur les employés, tels que le bien-être global des employés, les risques, l’optimisation de la couverture d’assurance, les avantages étendus et personnalisés, le coût total des récompenses et l’engagement des employés, fera la différence entre être positif ou négatif post-COVID pour les organisations.

La pandémie a peut-être changé le sens et la perception d’« être positif », mais être positif dans nos pensées, nos intentions, nos plans et nos actions est le seul moyen de ramener la positivité.

(L’auteur est responsable de la santé et des avantages sociaux, Willis Towers Watson India Insurance Brokers. Les opinions sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online)

