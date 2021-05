Anticiper la prochaine vague de faillites de détail – WWD

Après la ruée des dépôts de bilan l’été dernier dans la phase antérieure de la pandémie COVID-19 en cours, les observateurs de détail avaient craint une autre vague en 2021.

Mais une combinaison de facteurs a conduit à une accalmie prolongée dans les restructurations, les prêteurs restant néanmoins méfiants face aux signes de difficultés. Un rapport récent de S&P Global Market Intelligence a cité «les mesures de relance du gouvernement, les taux d’intérêt bas et les prêteurs flexibles» comme quelques-unes des raisons du rythme relativement stagnant des dépôts – environ 155 entreprises ont déposé leur bilan en 2021, contre 180 au cours de la même période. l’année dernière, selon un rapport de S&P Global Market Intelligence de fin avril.

Selon les données de S&P Global Market Intelligence, à peu près une douzaine d’entre eux impliquaient des faillites de détail aux États-Unis depuis le début de l’année jusqu’à la mi-avril. Mais si les entreprises rencontrent des difficultés pour accéder au financement pour payer les fournisseurs ou pour maintenir le rythme de leurs opérations, cela pourrait déclencher un effet de cascade, ont déclaré des experts.

«Les emprunteurs sont actuellement en mesure d’avoir accès au financement pour prolonger la piste, mais s’il y a une hausse des taux, ou un resserrement de l’accès facile au capital, alors vous allez voir un pic relativement important des défauts de paiement», a déclaré Justin Bernbrock, associé du groupe de pratique en finance et faillite de Sheppard Mullin LLP.

«Je pense que, en particulier en ce qui concerne le secteur de la vente au détail, il y a maintenant une bonne quantité de demande des consommateurs refoulée», a-t-il ajouté. “Je pense que dans une certaine mesure, il y aura presque une période de transition, où certains détaillants vont être soutenus par cette vague de désir des consommateurs d’aller dans un magasin et d’essayer une paire de jeans.”

Les prêteurs continuent également de surveiller les clauses restrictives pour s’assurer que les entreprises respectent leurs conditions, ont déclaré les observateurs des faillites. Les marges de crédit, par exemple, sont évaluées en fonction des comptes débiteurs qui, si elles diminuent, peuvent compromettre la marge de crédit et affecter la capacité d’une entreprise à emprunter.

«À mesure que la disponibilité de cette marge de crédit diminue, votre capacité à utiliser cette marge de crédit pour payer des fournitures, etc. sera également un problème», a déclaré Nanette Heide, associée du groupe de pratique en entreprise de Duane Morris LLP.

Le financement de relance en cours grâce à des mesures historiques, notamment le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars, qui a également stimulé le programme de protection des chèques de paie destiné à fournir des prêts-subventions aux entreprises, a aidé à maintenir certains détaillants à flot.

En outre, des modifications apportées à certains aspects du code de la faillite, en partie grâce aux mesures de relance du COVID-19, ont aidé les petits détaillants en rendant le processus plus accessible et abordable pour les entreprises dont l’endettement est plus faible et en rendant le processus du chapitre 11 relativement indolore. véhicule de récupération. Furla USA, par exemple, avait utilisé la disposition relativement nouvelle du sous-chapitre 5 du code de la faillite pour exécuter une restructuration relativement rapide en trois mois.

«Lorsque ce robinet est fermé, vous constaterez un impact plus significatif sur les entreprises qui dépendaient de cet argent, qui ne se rétablissent pas aussi rapidement qu’elles le souhaiteraient», a déclaré Heide, faisant référence à la vie des entreprises après l’assèchement des fonds de relance. en haut.

«S’ils sont physiques et qu’ils ne sont pas passés à une plus grande présence en ligne pour leur offrir des ventes supplémentaires, surtout s’ils sont situés dans de grands emplacements, comme un centre commercial ou quelque chose du genre, car nous sommes toujours en proie à la pandémie, les gens sont réticents à sortir dans une grande atmosphère de foule », a déclaré Heide.