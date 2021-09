Anticorps monoclonaux Qu’est-ce que les anti-vaccins sont prêts à se piquer ?

in

20/09/2021 à 19h15 CEST

À l’heure actuelle, il semble que le seul remède contre le Covid-19 que même de nombreux anti-vaccins soient prêts à « piquer ».

Ils s’appellent des anticorps monoclonaux Et aux États-Unis, ils sont très demandés, notamment parce qu’ils sont la formule défendue par un secteur spécifique de la société dans lequel ils sont aujourd’hui très demandés, même par ceux qui ne veulent pas de vaccin.

Et que les Agences du Médicament ne les ont approuvées, jusqu’à présent, que pour les urgences.

Que sont les anticorps monoclonaux et comment sont-ils fabriqués ?

C’est un médicament qui, en ce qui concerne le coronavirus SARS-CoV-2, a un peu plus d’un an d’histoire, est créé en laboratoire et n’est pas moins expérimental que les vaccins.

De plus, il est d’une certaine manière très étrange que les anti-vaccins les acceptent mieux, notamment à cause de la façon dont ils sont fabriqués :

– Les anticorps monoclonaux classiques sont obtenus en extrayant les anticorps qu’un patient ayant vaincu le Covid-19 a naturellement généré. Plus précisément, vos lymphocytes T mémoire.

– Ils sont ensuite mélangés avec des cellules tumorales de souris.

– Et de là viennent quelques cellules hybrides “humain-souris & rdquor; qui sont ceux qui sont injectés aux malades.

Contrairement aux vaccins, ils sont administrés aux personnes qui ont déjà été infectées par la maladie.

Et son objectif est de prévenir l’aggravation des symptômes et de s’assurer que la maladie n’évolue pas vers un état grave afin que le patient n’ait pas à être hospitalisé.

Plus précisément, ils sont conçus pour :

• Personnes présentant des symptômes légers à modérés de COVID-19.

• Les personnes dont les tests se sont révélés positifs à un moment donné au cours des 10 derniers jours.

• Les personnes qui présentent un risque élevé de symptômes plus graves.

Le traitement par anticorps monoclonaux est administré directement dans les veines par ce qu’on appelle une perfusion intraveineuse.

Le processus prend entre 3 et 4 heures, bien que le temps qui doit être avec l’aiguille insérée dans la veine ne dépasse généralement pas une heure et demie.

Le reste du temps est consacré à la pré-évaluation et une heure que vous devrez rester au centre pour vous assurer de ne pas avoir de réaction allergique ou d’autre effet secondaire.

Ses limites

L’une de leurs grandes limites est qu’ils ne fournissent pas d’immunité car ils n’activent pas la réponse immunitaire naturelle du corps pour nous empêcher d’être infectés.

Ce qu’ils font, c’est donner les anticorps nécessaires pour qu’une personne infectée puisse vaincre la maladie. Mais ils sont limités au cas particulier.

De plus, ils s’attaquent à une partie très précise du virus alors que les vaccins en attaquent 18 ou 19. C’est pourquoi le vaccin est capable de continuer à être efficace avec de nombreuses variantes. Alors que les anticorps monoclonaux peuvent perdre leur efficacité tout de suite.

Pourquoi ont-ils autant de succès ?

Étonnamment, beaucoup de ceux qui rejettent à plusieurs reprises les vaccins, qui coûtent un centième, sont impatients de se faire injecter ce traitement, qui a déjà été administré à plus d’un million de patients, dont Donald Trump.

Et les commandes ont explosé si vite cet été que sur les 27 000 doses hebdomadaires données en juillet, août s’est retrouvé avec six fois plus. Pas moins de 168 000 doses.

L’un des principaux facteurs à l’origine de la demande est que de nombreux patients, y compris les sceptiques vis-à-vis des vaccins, ont fait connaître leurs guérisons apparemment miraculeuses.

Chose qui a poussé le gouvernement fédéral américain à avertir les États de la baisse inquiétante de l’offre nationale.

Et malgré le prix de 2 100 dollars la dose (un vaccin coûte environ 20 dollars), alors que le gouvernement fédéral a acheté 1,8 million de doses supplémentaires cette semaine, une pénurie imminente est déjà en vue.

Acceptation quasi universelle

Dans le même environnement où se déversent chaque jour des dizaines d’accusations et de mensonges contre les vaccins, les anticorps monoclonaux se sont imposés sans autre campagne d’image que le silence des critiques. Presque personne ne dit rien contre eux et ils ont gagné une affection presque universelle.

Et que les perfusions durent environ une heure et demie et nécessitent l’attention constante des infirmières.

Leur succès est si surprenant qu’un spécialiste des maladies infectieuses et chef de la santé de la population aux centres de santé familiale de San Diego, le Dr Christian Ramers, a déclaré au New York Times : « Augmenter les anticorps tout en minimisant les vaccins, c’est comme investir dans l’assurance automobile sans investir dans les freins .

Et c’est que selon les données qui sont manipulées, il est considéré comme prouvé que les anticorps monoclonaux fabriqués par Regeneron et Eli Lilly raccourcissent considérablement les symptômes des patients et réduisent de 70 % le risque d’être hospitalisé.

Limites des anticorps monoclonaux

Malgré la réalité de son succès et de son acceptation par les vaccins les plus critiques, les médecins avertissent que les traitements par anticorps ne peuvent à eux seuls faire face aux nombreuses épidémies qui ont continué de se produire.

D’abord parce que chaque perfusion n’aide que le patient qui la met (déjà infecté) alors que tout vaccin protège d’innombrables autres de l’exposition.

Deuxièmement, parce que les perfusions doivent être administrées dans les 10 jours suivant les symptômes, ce qui exclut la plupart des patients hospitalisés.

Et troisièmement et surtout, parce que recevoir les anticorps une fois n’empêche pas les gens de tomber gravement malades s’ils contractent à nouveau le virus plus tard.

C’est là que réside l’un de ses plus grands dangers : les sceptiques face aux vaccins peuvent devenir tellement amoureux des anticorps monoclonaux qu’ils deviennent encore plus anti-vaccins, les jugeant inutiles.

Autant les médecins continuent de recommander de se faire vacciner même après avoir reçu ce traitement.