La stratégie de l’Union européenne sur la biodiversité considère qu’il est essentiel de cartographier et de protéger les forêts ou peuplements dits matures, car ils constituent une réserve de biodiversité. Bien qu’ils éliminent moins de dioxyde de carbone, ils offrent des informations sur la façon de résister à la sécheresse ou aux parasites. Ce sont comme des petits vaccins contre le réchauffement climatique, des antidotes à la crise climatique.

C’est ainsi que les forêts ou peuplements matures sont définis par le Centre de recherche écologique et d’applications forestières de Catalogne (Creaf). Ce sont des enclaves avec des arbres à très longue durée de vie, de taille extraordinaire dans certains cas, et montrant à peine l’empreinte de l’homme. Entrer dans ces espaces, c’est comme remonter le temps.

C’est du moins ce que disent ceux qui ont eu la chance de les étudier et de les cataloguer. Sa dynamique floristique et faunistique est unique, avec une biodiversité qui résiste mieux à la sécheresse et à l’érosion.. Tout un terrain d’expérimentation dans la lutte contre le changement climatique, selon les experts.

« Malgré le temps qui passe, ils continuent à capter le dioxyde de carbone », expliquent-ils depuis le Centre de recherches et d’études forestières de la Communauté de Valence (CIEF).

Les chercheurs de Creaf, quant à eux, insistent sur le fait que leur capacité à résister aux ravageurs en fait de puissants antidotes pour faire face à la pénurie d’eau qui affectera une grande partie du sud-est de la péninsule avec l’augmentation des événements extrêmes.

La Catalogne a été l’une des autonomies avancées dans la localisation et la caractérisation ultérieure de ces terres uniques aux points de La Garrotxa, Alt Pirineu et El Montseny.

Dans la Communauté valencienne, on compte dix forêts de ce type à ce jour, certains d’entre eux dans des parcs naturels disséminés sur tout le territoire. De Penyagolosa, Puebla de San Miguel, Font Roja, Tinençá de Benifassà ou l’Albufera.

Des écosystèmes forestiers très riches

La Stratégie de l’Union européenne sur la biodiversité 2030 considère qu’il est essentiel de « définir, cartographier, surveiller et protéger rigoureusement toutes les forêts primaires et matures qui restent sur le territoire européen ». Il les considère comme des écosystèmes forestiers très riches, malgré le fait que certains chercheurs rappellent leur faible capacité à fixer les émissions de gaz polluants.

Les zones forestières jeunes ou en croissance sont celles qui captent le plus de dioxyde de carbone. En plus de récupérer les forêts les plus précieuses, l’un des objectifs de la Commission européenne est de planter 3 000 millions d’arbres sur le territoire communautaire au cours de la prochaine décennie, ce qui signifie doubler la tendance actuelle.

L’objectif est d’augmenter la couverture verte, la résilience des forêts matures et leur rôle pour inverser la perte d’espèces, atténuer le réchauffement climatique et faciliter également l’adaptation indispensable. En fin de compte, pour s’assurer que les peuplements plus jeunes continuent d’avoir des années.

Le projet LIFE RedBosques propose la création d’un réseau national de référence, coordonné par Europarc-Espagne avec l’aval scientifique de Creaf.

Définir les critères de développement de ce réseau un groupe de travail de gestionnaires forestiers a été activé, responsable des aires protégées et des scientifiques qui se sont mis d’accord sur une procédure de prospection et d’identification de ces peuplements.

L’initiative a commencé à être appliquée sur le terrain par diverses administrations publiques, dont la Generalitat Valenciana, le gouvernement de Catalogne, de Murcie, la Junta de Andalucía ou la Xunta de Galicia. Aragon, Castilla-La Mancha et Castilla y León travaillent également sur le sujet depuis un certain temps. En Espagne, seulement 1% des forêts étudiées peuvent être considérées comme matures.

Conserver le bois mort

La plupart des habitats forestiers en Espagne sont en phase de prématurité. Depuis quelque temps, le projet LIFERedBosques poursuit ce registre étatique des enclaves avec peu ou pas d’intervention extérieure. En d’autres termes, ils n’ont pas subi d’abattages, d’incendies ou d’autres dommages humains ou climatiques qui altèrent leur composition la plus originale.

D’où la naissance du Réseau de stands de référence. Bien que beaucoup de ces joyaux verts se trouvent dans des zones déjà protégées telles que les parcs naturels, un pourcentage élevé a un état de conservation défavorable, comme le montrent les évaluations périodiques liées au réseau Natura 2000.

Le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique a souligné il y a des mois dans un rapport que dans le parc national d’Ordesa y Monte Perdido, par exemple, deux parcelles permanentes ont été établies dans la forêt de Turieto où les éléments de la flore sont en cours d’inventaire. et faune associée aux forêts matures et au bois mort.

Ce sont des forêts de hêtres millénaires où la loupe a été placée sur des détails tels que les bryophytes, les lichens et les coléoptères saproxyliques. De même, une attention particulière a été portée aux éléments en décomposition présents dans le couvert végétal.

« Ces enclaves nécessitent un autre type de gestion, il ne faut pas enlever les branches tombées ou les spécimens sans vie, car elles contiennent une biodiversité qu’il faut préserver », souligne Antoni Marzo, du CIEF.

« Sans gestion forestière, il ne peut y avoir de conservation »

Les experts affirment que les forêts sont désormais une « poudrière » et défendent une utilisation rationnelle

La gestion durable des forêts est ce qui garantira la pérennité et la durabilité de nos espaces naturels dans le temps. Il n’y a pas de conservation sans gestion, ou vice versa». C’est ainsi que s’exprime Rafa Delgado, président de la Plateforme forestière de Valence.

Delgado, professeur au Département de génie rural et agroalimentaire de l’École polytechnique supérieure de Gandia (UPV), est sceptique quant à certaines des propositions de l’Union européenne. Parmi elles, celle d’augmenter les plantations d’arbres, ou celle de donner une prépondérance excessive au rôle des forêts matures.

« Ces derniers sont d’une importance didactique en raison de leur riche biodiversité et il est bon qu’ils soient conservés, mais ils n’ont aucune capacité de fixation du carbone », explique Delgado.

Rappelle-toi que les masses forestières augmentent d’année en année en raison de l’abandon des cultures et de la non-utilisation des montagnes. « Ce qu’il faut, c’est bien les gérer, faciliter la foresterie ou des projets qui combinent les aspects sociaux, environnementaux et économiques », réfléchit-il.

À ce moment-là, il montre critique de la vision centrée sur l’urbain qui rédige de nombreuses lignes directrices selon lui très éloignées de la réalité et des besoins du monde rural. Il nie aussi les extrêmes.

« Entre ultra-protection et ultra-destruction, il y a un juste milieu », défend-il, sans se lasser de remarquer que nombre de montagnes d’Espagne, notamment du pourtour méditerranéen, sont d’authentiques poudrières.

La vérité est que la superficie forestière a connu une croissance considérable au cours des dernières décennies, au rythme de 4 000 hectares par an. Quelque chose qui, avec la rareté de la gestion forestière dans un contexte de changement climatique, déclenche le risque d’incendies dits de sixième génération, comme celui qui s’est produit cet été dans la Sierra Bermeja, en Andalousie. Circonstance dénoncée à plusieurs reprises par l’Association des municipalités forestières de la Communauté de Valence (Amufor), qui regroupe 75 localités et deux conseils provinciaux qui unissent leurs forces pour défendre le monde rural.

Amufor appelle à de nouveaux critères de gestion forestière pour la prévention des incendies, qui incluent l’utilisation de la biomasse forestière résiduelle comme source d’énergie renouvelable, luttant ainsi contre le changement climatique et le dépeuplement par la création d’emplois liés à de telles activités. « Ce que nous devons aller, c’est vers un renouvellement du système de fixation du carbone », insiste Delgado.

Photo principale : Pxhere