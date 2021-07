Les offres seront proposées dans différentes catégories, notamment les smartphones, les appareils électroménagers, l’électronique grand public, les appareils Amazon et autres. Lors de son événement annuel Prime Day en Inde, Amazon devrait proposer diverses offres et remises aux acheteurs. Il s’agit d’un événement de deux jours qui se déroulera les 26 et 27 juillet, au […] More