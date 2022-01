Antigua-et-Barbuda rejoint l’Alliance solaire internationale dirigée par l’Inde

En présence du Haut-Commissaire indien Dr KJ Srinivasa, le Premier ministre d’Antigua Gaston Browne a signé l’accord-cadre de l’ISA, ce qui en fait le 102e pays à adhérer à cet accord.

Pour catalyser la transition énergétique mondiale grâce à une approche solaire, mardi 4 janvier 2022, le gouvernement d’Antigua-et-Barbuda a rejoint l’Alliance solaire internationale (ISA).

Qu’a dit le haut-commissaire indien?

Accueillant Antigua-et-Barbuda à l’ISA, le Dr KJ Srinivasa a déclaré que la signature de l’accord était un pas dans la bonne direction.

Pourquoi est-ce important pour les PEID ?

Étant donné qu’Antigua-et-Barbuda est l’un des petits États insulaires en développement (PEID) des Caraïbes, elle est vulnérable au changement climatique et sa production d’électricité est entièrement à partir de combustibles fossiles.

Et pour la production et le transport d’électricité, le pétrole est largement utilisé. Et avec cet accord en place, le pays aurait accès non seulement à des financements, mais également à de nouvelles technologies d’énergie renouvelable.

Selon le Dr Srinivasa, l’Inde travaille avec le gouvernement d’Antigua-et-Barbuda pour finaliser des propositions visant à bénéficier d’une ligne de crédit de 10 millions de dollars US dans le secteur de l’énergie solaire.

Comme cela a été rapporté plus tôt dans Financial Express Online, en 2019, en marge de l’UNGA, lors de sa rencontre avec les dirigeants de la CARICOM (Sommet Inde-CARICOM), le Premier ministre Narendra Modi avait offert une aide de 150 millions de dollars en ligne de crédit. Dans le cadre de ce plan, 10 millions USD par État membre de la CARICOM pour des projets liés à l’énergie solaire et au changement climatique.

En savoir plus sur l’ISA

En marge de la Conférence Climat COP21 en 2015, l’ISA a été créée conjointement par l’Inde et la France. C’était en présence du Premier ministre Narendra Modi et du président français de l’époque, M. François Hollande.

Une initiative a été conçue comme une coalition de pays riches en ressources solaires. Et grâce à une approche commune et convenue, fournir une plate-forme de collaboration pour combler les lacunes identifiées. Et aussi, pour répondre à leurs besoins énergétiques particuliers.

