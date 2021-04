« Antigua innocencia »: la salsa romantique et psychédélique de Sonoras Mil

Depuis son premier album éponyme, produit à Minca (Magdalena) par Christian Castagno vu le jour en 2015, Sonoras mille il a été planté comme un groupe frais, sans étiquettes et capable de se transformer sans perdre cette ligne de pop tropicale expérimentale. Avec beaucoup de groove et un pari intense et organique, ils ont fait leur chemin dans la scène alternative nationale.

Cette année Sonoras mille Il n’a pas arrêté de travailler au milieu de sa quarantaine et, après son single «Cizaña piranha», ils nous ont montré fin novembre «Antigua innocencia», notre chanson de la semaine. Alors lit le refrain de la chanson que les musiciens répètent comme un mantra:

Si je l’ai confondu, je pourrais perdre

Délivre-moi de ma perte

Si je l’ai enduit, je me souviens d’hier

Parfois le cœur fait mal

Après un travail à domicile, le groupe a donné vie à une pièce qui sonne comme de la salsa, mais avec des touches psychédéliques et un ton romantique pour fermer les yeux tout en dansant avec un couple. « Ancient Innocence » a été produit par Felipe Gómez Ossa, avec Chis Castagno dans le mélange et Sebastian Lopera en mastering.

De son côté, la vidéo a été enregistrée grâce à une subvention des incitatifs en Pereira. Chargés de références de cette ville, de chorégraphies simples et amusantes et de sourires quotidiens, les musiciens parviennent à nous connecter, comme toujours, avec leur proposition visuelle.

Le groupe colombien continuera à sortir des chansons tous les trois mois, jusqu’à ce que le nouvel album voit enfin le jour à la fin de 2021. Mais pour l’instant, profitez de «Antigua innocencia».