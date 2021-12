Antim de Salman Khan: la vérité finale compte 25 crores de roupies, les experts prédisent un total sain

L’expert du cinéma a résumé en disant qu’un bilan sain est au rendez-vous du film dans les prochains jours.

Salman Khan-starrer Antim: The Final Truth consolide son emprise sur le box-office car le film a gagné un total de Rs 24,75 crore jusqu’à présent. Alors que le film a commencé avec un amortisseur avec seulement Rs 5 crore dans son minou le premier jour de sa sortie vendredi dernier, il a commencé à consolider son emprise sur le box-office le week-end et a continué à suivre le rythme cette semaine, l’Indien Express signalé. Alors que le film a gagné 6,03 crores de Rs samedi, ses gains ont encore augmenté pour atteindre 7,55 crores de Rs dimanche. Même lundi et mardi de cette semaine, le film a rapporté respectivement 3,24 crores de Rs et 2,90 crores de Rs.

Taran Adarsh, spécialiste du commerce et des affaires cinématographiques, a révélé le gain du film à partir de son compte Twitter. Adarsh ​​a écrit que le film avait une solide emprise le jour 5. Adarsh ​​a souligné que, comme la baisse du nombre de téléspectateurs mardi n’était pas très importante par rapport au nombre de téléspectateurs lundi, le film devrait également sprinter lors de son deuxième week-end. L’expert du cinéma a résumé en disant qu’un bilan sain est au rendez-vous du film dans les prochains jours.

L’acteur Salman Khan, dont les films récents n’ont pas été aussi performants sur le plan commercial que ses films précédents, a récemment déclaré aux médias que les rumeurs concernant son rôle de camée dans Antim: The Final Truth avaient joué un rôle majeur pour dissuader le public de venir au cinéma. Khan avait en outre déclaré qu’une fois que les gens avaient regardé le film, la rumeur s’était dissipée et le public s’était rendu compte qu’il jouait le rôle central dans le film réalisé par Mahesh Manjarekar.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.