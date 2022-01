Antivax Republican devient viral en se demandant pourquoi tant de jeunes adultes meurent pendant la pandémie

«Je pensais que c’était une parodie. [I said to myself] il n’y a aucun moyen que le vrai Jim Banks ait tweeté cela », a déclaré Adam Kinzinger. Mais à la surprise de Kinzinger et de presque tous ceux qui sont au courant à la fois de l’activité politique récente de Banks et de la gravité du COVID-19, c’était vrai : un élu qui s’est battu contre les précautions contre le COVID-19 dit maintenant que l’augmentation Le taux de mortalité chez les adultes âgés de 18 à 65 ans est quelque chose qui doit être « déterminé ».

[Photo By Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via .]

Voici comment le Parti démocrate de l’Indiana a décrit la politique COVID-19 de Jim Banks (R-IN) l’année dernière lorsqu’il a tweeté : « Les vies non vaccinées comptent !

… si le membre du Congrès croyait vraiment en cette déclaration, il préconiserait des mesures éprouvées et fondées sur la science (comme des masques) qui protégeraient les Hoosiers qui n’ont pas encore reçu leur vaccin. Au lieu de cela, Banks a constamment diabolisé les masques et les vaccins tout comme l’Indiana a atteint son « moment le plus sombre » dans la lutte contre le coronavirus.

Pourtant, lorsque Banks a appris que le taux de mortalité frappait le secteur des assurances, il a partagé le rapport de WFMZ, qui comprend des avertissements selon lesquels cela ferait augmenter les primes et affecterait les résultats des entreprises en répercutant les coûts sur les employeurs qui fournissent une assurance à leurs employés – il a apparemment été pris par surprise,

C’est une catastrophe et nous devons comprendre pourquoi cela se produit. https://t.co/9DK0vzHZ0p – Jim Banks (@RepJimBanks) 6 janvier 2022

« C’est une catastrophe et nous devons comprendre pourquoi cela se produit », a-t-il tweeté.

Le représentant Adam Kinzinger (R-IL) n’était que l’un des nombreux qui ont répondu avec étonnement que le politicien de droite ne pouvait pas faire le lien.

Je pensais que c’était une parodie. Moi: « Adam, il n’y a aucun moyen que le vrai Jim Banks ait tweeté cela étant donné sa position sur le covid etc. ». Oh, mais il l’a fait. C’est vrai. https://t.co/VcsBRt0MDs – Adam Kinzinger (@AdamKinzinger) 9 janvier 2022

D’autres ont rapidement informé Banks qu’il avait un rôle à jouer dans cette affaire.

Vous devriez demander à ce gars de @RepJimBanks à ce sujet. Il semble être au courant de certaines décisions médicales poussées par Biden. Je me demande s’il y a un lien entre le fait de vouloir que les gens soient vaccinés et de réduire le nombre de décès aux États-Unis ? pic.twitter.com/ngyszHa2sC – rangecard (@rangecard) 8 janvier 2022

MDR. Jim ‘Trump Trash’ Banks veut comprendre pourquoi les gens meurent de Covid ??? C’est un idiot de pandémie mortelle. Vous êtes anti-masque et anti-vax rhétorique, c’est pourquoi. Pitre. – Lester (@lesterhayes999) 9 janvier 2022

Pouvez-vous être assez ignorant pour ne pas savoir que vous et votre allégeance au TFG et au mouvement anti vax en êtes la raison ? Non, tu allumes le gaz comme d’habitude. Quel morceau d’humain tu es. — Je veux récupérer mon pays ! (@mcford77) 9 janvier 2022 Voir également



Beaucoup d’autres se sont entassés pour faire savoir à Banks que sa question trouve en fait une réponse dans l’article qu’il a lié.

«Ce que les données nous montrent, c’est que les décès signalés comme décès dus au COVID sous-estiment considérablement les pertes réelles de décès parmi les personnes en âge de travailler dues à la pandémie. Tout n’est peut-être pas COVID sur leur certificat de décès, mais les décès sont en hausse, un nombre énorme, énorme. » – Une vieille femme, statistiques appliquées MS (@linda72135856) 7 janvier 2022

Si vous pensez que Banks a écouté ses électeurs et appris quelque chose, il suffit de regarder son tweet du lendemain pour être désillusionné :

Biden n’a pas le droit de forcer les Américains à prendre des décisions médicales contre leur gré ! – Jim Banks (@RepJimBanks) 7 janvier 2022

C’est vrai – après s’être inquiété publiquement du fait que le taux de mortalité croissant dû à la pandémie va coûter de l’argent aux entreprises, Banks continue de tweeter le genre de rhétorique anti-vax qui a le potentiel de faire encore plus de mal.