Antivaxxers prétendant que le traitement du NHS a été condamné comme «égoïste» par la majorité des Britanniques – sondage | Royaume-Uni | Nouvelles

Les experts ont déclaré que « COVID-19 n’est plus une maladie des vaccinés » et que les lits des soins intensifs hospitaliers sont surchargés de manière disproportionnée par ceux qui ont refusé le vaccin Covid. Il en coûte environ 30 £ pour doubler quelqu’un avec le vaccin Pfizer contre 650 £ la nuit pour garder un patient en vie en soins intensifs. En 2020/21, le coût du traitement des patients de Covid s’élevait à 7,8 milliards de livres sterling selon la confédération du NHS.

Dans un sondage de 9 699 personnes, organisé du 6 au 8 décembre, 62% des électeurs ont déclaré que ceux qui sont éligibles pour le vaccin mais le refusent et finissent par avoir besoin de soins de santé Covid devraient être obligés de faire face à la facture.

La lectrice d’Express Peppa a déclaré : « Oui, ils devraient le faire. Pourquoi devrions-nous payer pour leurs attitudes égoïstes ? »

Un autre lecteur passant par ‘UK lad’ a fait remarquer: « Je pense qu’ils devraient payer pour leurs soins s’ils attrapent Covid oui, le NHS est étiré tel qu’il est, c’est soit ça, soit le Royaume-Uni suit les traces de l’Autriche et rend obligatoire d’avoir le vaccins. »

Sir Walter Raleigh est allé jusqu’à dire : « Les vaccinations devraient être obligatoires.

Au 5 décembre, 89 % des enfants de plus de 12 ans au Royaume-Uni avaient reçu leur première dose du vaccin Covid, 81 % avaient reçu leur deuxième dose et 20 millions de rappels avaient été administrés.

Parjam Zolfaghari, consultant en médecine de soins intensifs et en anesthésie au Barts Health NHS Trust, a déclaré qu’une personne atteinte de Covid reste dans un lit de soins intensifs trois fois plus longtemps que les patients de soins intensifs admis avec d’autres conditions.

Il a déclaré que près de 90% des patients des soins intensifs avec Covid dans de nombreux hôpitaux de Londres ne sont pas complètement vaccinés.

Si les hospitalisations augmentent au cours de l’hiver, comme on s’y attend, il est à craindre que des restrictions supplémentaires soient mises en place – il est incertain de savoir si elles seront appliquées à tout le monde ou aux non vaccinés uniquement.

L’Allemagne et l’Autriche ont imposé des mesures de confinement aux personnes non vaccinées dans le but d’encourager la vaccination et de protéger les personnes vulnérables.

Mais le professeur John Ashton, ancien directeur régional de la santé publique pour le nord-ouest de l’Angleterre, a déclaré que prendre le vaccin n’est « pas une question de droits civils, il s’agit de gagner la bataille contre ce virus et de ne pas jeter l’éponge ».

S’exprimant sur Good Morning Britain, il a ajouté: «Il y a encore des millions de personnes qui ne sont pas doublement vaccinées au Royaume-Uni, et c’est un problème car le virus circule toujours, et pendant que le virus circule, il y a un potentiel pour plus de mutations. «

De nombreux lecteurs mécontents d’Express.co.uk ont ​​fait valoir que si les antivaxxers devaient payer pour un traitement Covid, alors les obèses devraient payer pour les traitements liés à l’obésité, les fumeurs devraient payer pour le traitement du cancer et les conducteurs imprudents devraient payer pour tout traitement de blessure.

Jep a déclaré : « Cela ouvrirait un champ de mines. Les fumeurs devraient-ils payer pour leurs soins de santé. Ou des personnes en surpoids. Où vous arrêteriez-vous ? »

