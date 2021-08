Antivirus Norton achète l’antivirus Avast pour 8 000 millions de dollars, et ils ajoutent 500 millions d’utilisateurs | Industrie

in

Deux des plus grandes sociétés de sécurité au monde fusionnent, créant l’un des plus grands géants de la sécurité informatique et mobile.

NortonLifeLock Company a acheté des actions Avast, pour un montant avoisinant les 8 000 millions de dollars.

« Cette transaction est une avancée majeure pour la cybersécurité des consommateurs et nous permettra à terme de réaliser notre vision de protéger et de permettre aux gens de vivre leur vie numérique en toute sécurité », a déclaré Vincent Pilette, PDG de NortonLifeLock, en relation avec cette fusion.

L’antivirus Norton et l’antivirus Avast sont parmi les plus utilisés au mondeBien que les deux sociétés commercialisent de nombreux autres produits de sécurité.

Norton est une division de la société Symantec, qui développe des logiciels pour PC depuis 1982. Dans les années 90, il a acheté Utilitaires Peter Norton, une société réputée pour ses outils antivirus et Norton Utilities, et depuis lors, elle s’est spécialisée dans le domaine de la sécurité. Désormais, Symantec s’appelle NortonLifeLock.

En plus des antivirus pour PC et mobiles, NortonLifeLock il vend également des antimalware, des réseaux privés virtuels et les Norton Utilities susmentionnés, une série d’outils pour faciliter l’utilisation du PC.

Avast, pour sa part, est mondialement connue pour votre antivirus gratuit pour PC et mobile, bien qu’il dispose également d’abonnements payants, de VPN, d’anti-tracking, de navigateurs sécurisés, d’optimiseurs et bien plus encore.

Pour le moment, nous ne savons pas ce qu’il adviendra des programmes antivirus gratuits d’Avast, mais nous supposons qu’ils resteront les mêmes. NortonLifeLock n’a pas annoncé si les deux sociétés fusionneraient complètement ou resteraient indépendantes au niveau du marketing et de la commercialisation des produits.

Il y a quelques mois, une polémique a éclaté lorsqu’on a découvert que Avast vendait des données collectées via son antivirus gratuit, via l’une de ses filiales, Jumpshot.

L’entreprise a fermé cette filiale et assuré qu’elle mettrait fin à cette pratique.

Rachat d’Avast par Norton génère un géant de la sécurité informatique qui ajoute 500 millions d’utilisateurs.