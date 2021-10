Antminer vs société minière – ryptonewmedia

Vous pouvez acheter beaucoup plus de hachages par seconde et par dollar (insérez votre fiat local) avec un Antminer qu’avec une société minière de bitcoin.

Alors, aidez un débutant à comprendre les avantages et les inconvénients de l’Antminer ? Je comprends assez bien les actions, mais n’hésitez pas à partager vos raisons d’investir dans une société minière si vous le souhaitez.

Mais, en ce qui concerne la série Antminer (S19 pro la dernière ?), comment déterminez-vous le risque qui compense le profit ?

Pour moi ça ressemble à quelque chose comme :

* Clés privées pour posséder vos pièces

* Complexité de mise en place ou de gestion de compte

* Service Clients ([Crypto.com](https://Crypto.com) suce les couilles. Désolé ne discute pas avec moi à ce sujet. Je sais par une expérience très louche qu’il s’agit d’un crime et que je ne les utiliserai jamais à cause de cela).

* Transférabilité des pièces d’un échange à l’autre.

* Problèmes techniques avec le matériel lui-même.

Chacun de ceux-ci est l’endroit où j’ai vraiment trébuché sur le fait de vouloir me lancer dans l’exploitation minière dans un pool. Je ne sais pas où créer un portefeuille. Par exemple, blockfi sonne bien à cause de l’APY – mais vous ne possédez pas vos propres clés privées.

Je ne sais pas où extraire les pièces pour qu’elles soient les plus liquides, comme Coinbase est une boucle fermée, donc je ne peux pas déplacer les pièces de leur plate-forme? Cela signifie-t-il simplement un transfert en dollars ? Que se passe-t-il si je veux conserver des pièces sur Coinbase mais que je veux miner vers Blockfi pour le taux d’intérêt ? À quoi tout cela ressemble **EN GÉNÉRAL** ?

Quels échanges / détenteurs de portefeuille (? Comment s’appellent des endroits comme blockfi?) ont le meilleur service client ou la meilleure capacité de négocier légalement si cela se produit. Parce que laissez-moi vous dire, [Crypto.com](https://Crypto.com) n’a rien et peut tout vous prendre et vous ne pouvez même pas les poursuivre.

Est-ce important de pouvoir transférer des pièces ? Certains échanges ou portefeuilles sont-ils moins liquides que d’autres ?

Enfin, quelle est la complexité et la garantie (le cas échéant ?) pour un Antminer, à quoi ressemble l’expérience réelle là-bas ? Et quels sont les délais d’expédition étant donné la précipitation pour en obtenir un par ces grandes sociétés minières ? Et si un Antminer tombe en panne en seulement 2 ans, êtes-vous SOL ?

Merci pour toute discussion qui s’ensuit.

