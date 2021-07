Antoine Griezmann et Erling Haaland entrés, Tammy Abraham et Callum Hudson-Odoi absents ? À quoi pourrait ressembler Chelsea la saison prochaine avec des objectifs de transfert et des sorties de Stamford Bridge imminentes

Chelsea a remporté son deuxième trophée de la Ligue des champions il y a un peu plus de six semaines et le désir du propriétaire Roman Abramovich de gagner plus d’argenterie est plus fort que jamais après le triomphe.

Le propriétaire milliardaire russe des Blues veut dépenser de l’argent cet été et s’assurer que son équipe peut relever un défi de taille pour la couronne de Premier League la saison prochaine.

.

Chelsea a terminé la saison dernière en vainqueur de la Ligue des champions et voudra s’appuyer sur ce succès ce trimestre

Le manager Thomas Tuchel a fait un excellent travail au cours de la seconde moitié de la saison dernière, succédant à Frank Lampard en janvier et menant le club de l’ouest de Londres dans le top quatre et délivrant le Saint Graal qu’est la Ligue des champions.

Cependant, il saura que de nouveaux noms doivent être achetés afin de combler l’écart entre eux et Manchester City, qui a terminé avec 21 points d’avance sur eux en championnat.

Certains grands noms ont été liés à un passage à Stamford Bridge, mais Chelsea devra vendre des stars afin de les intégrer au club possédant l’une des plus grandes équipes de la division.

Mais qui pourrait être vendu et amené, et comment pourraient-ils s’aligner la prochaine saison ? talkSPORT.com a établi quelques potentiels Chelsea XI pour la campagne 2021/22…

.

Tuchel a fait un travail incroyable la saison dernière et il est maintenant chargé de ramener Chelsea à la gloire de la Premier League

départs

Emerson Palmieri

L’arrière gauche a été impressionnant pour l’Italie lorsqu’il a été appelé à remplacer Leandro Spinazzola à la suite de sa blessure dévastatrice.

Il a fait de superbes performances alors que les Azzurri ont remporté le trophée et un retour en Italie a été évoqué, Ben Chilwell étant le premier choix à Stamford Bridge.

Chelsea veut qu’il soit retiré de la masse salariale et demande un transfert permanent, Napoli étant le plus fortement lié à ses services.

Tuchel préfère Marcos Alonso à Emerson et on pense que ce dernier pourrait attirer des frais plus importants car il n’a encore que 27 ans, alors ne soyez pas surpris s’il déménage cet été.

.

Emerson a prospéré pour l’Italie pendant l’Euro 2020 mais ses jours à Chelsea semblent comptés

Tammy Abraham

Le joueur de 23 ans a prospéré sous Lampard, mais ses opportunités sous Tuchel sont rares.

L’attaquant n’a débuté que trois matches de Premier League après l’arrivée de l’Allemand en janvier.

Football Insider affirme que West Ham de David Moyes est actuellement le favori pour décrocher l’attaquant de Chelsea, bien qu’un retour à Aston Villa sur un accord permanent ait également été évoqué.

Abraham a marqué 12 buts et enregistré six passes décisives la saison dernière et ses jours à Stamford Bridge semblent être comptés.

.

Abraham est une cible privilégiée de West Ham, mais Villa pourrait également venir appeler

Kurt Zouma

Zouma est tombé dans l’ordre hiérarchique au cours de la seconde moitié de la saison dernière, commençant seulement sept de nos 21 derniers matchs de championnat, et Chelsea est prêt à encaisser cet été.

Le Français est à son apogée et il est entendu qu’il n’est pas prêt à ne pas s’asseoir sur le banc pendant ses meilleures années.

La Roma veut signer le défenseur en prêt, avec Jose Mourinho un admirateur du défenseur central.

Cependant, Chelsea veut un accord permanent et a fixé son prix demandé à 30 millions de livres sterling pour le joueur de 26 ans.

. – .

Zouma était un habitué de Lampard mais maintenant il est banni de Tuchel

Callum Hudson-Odoi

Afin de financer le déménagement d’un Haaland, Chelsea serait prêt à vendre Hudson-Odoi, Hakim Ziyech et Abraham.

Cependant, avec Ziyech et Hudson-Odoi tous deux capables de jouer à droite, il est probable que seul l’un d’entre eux sera autorisé à partir et ce dernier semble l’option la plus sensée.

Ziyech a connu une première saison difficile en Premier League, mais il est peu probable que les Bleus réduisent leurs pertes sur l’international marocain de 33 millions de livres sterling après seulement un an.

Hudson-Odoi, encore âgé de seulement 20 ans, attirerait également des frais beaucoup plus importants compte tenu de son âge et de son potentiel.

Cependant, il pourrait devenir un joueur de classe mondiale – tout comme Jadon Sancho – et Chelsea pourrait regretter de l’avoir vendu.

. – .

Hudson-Odoi pourrait être éliminé par Chelsea cet été et de nombreux clubs seraient intéressés

Arrivées

Erling Haaland

Ce n’est un secret pour personne que les Bleus sont à la recherche d’un nouvel attaquant cet été et Haaland est en tête de la liste de souhaits de Roman Abramovich.

Des rapports suggèrent que le milliardaire russe est prêt à sanctionner une décision de 150 millions de livres sterling pour signer la sensation du Borussia Dortmund.

Le club de Bundesliga ne souhaite écouter que les offres de cette région et envisagera sérieusement ce type d’offre, avec la clause de libération de Haaland l’été prochain à seulement 67 millions de livres sterling.

Haaland a marqué 41 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues pour Dortmund la saison dernière et est déjà l’un des meilleurs attaquants du monde.

.

Haaland serait une acquisition incroyable pour n’importe quel club, mais il ne sera pas bon marché

Antoine Griezmann (prêt)

Les Blues préparent un prêt de choc pour le joueur de 30 ans, qui n’a pas réussi à retrouver sa meilleure forme à Barcelone après son énorme transfert de 107 millions de livres sterling de l’Atletico Madrid en 2019.

Selon le Daily Express, l’équipe de Tuchel envisage de l’amener temporairement à Stamford Bridge.

S’il déménage dans l’ouest de Londres, l’attaque des Blues sera remplie d’un certain nombre de grands noms – et Griezmann pourrait même être utilisé comme renfort.

. OU CONCÉDANTS DE LICENCE

Barcelone a poursuivi Griezmann pendant des années mais pourrait être prêt à se séparer de lui cet été

Ce n’est pas seulement lié à Griezmann, avec Federico Chiesa – l’une des stars de l’équipe victorieuse d’Italie – est également rumeur.

Comment pourraient-ils s’aligner ?

Si Chelsea scelle des accords pour Haaland et Griezmann, la force des Blues en profondeur sera insensée et sans aucun doute l’une des équipes les plus fortes de la ligue.

En fait, les Bleus pourraient même aligner deux équipes solides s’ils concluent les accords pour leurs cibles.

Traditionnellement, Tuchel aime utiliser un dos cinq et Griezmann pourrait être utilisé comme remplaçant de Mason Mount sur l’aile droite.

Timo Werner, qui a connu une première campagne difficile à Stamford Bridge, pourrait être relégué sur le banc à la place de Haaland.

Que pensez-vous de cette formation 5-2-3 ?

Ce Chelsea XI pourrait-il défier le titre ?

Tuchel, cependant, pourrait utiliser un dos quatre pour débloquer des blocs profonds et cela pourrait voir plus d’attaquants utilisés.

Dans une formation alternative mettant en vedette certains des remplaçants potentiels, Griezmann pourrait être utilisé à droite d’un trio de tête.

Christian Pulisic pourrait être sur l’aile gauche avec Werner comme principal attaquant en attaque, tandis que Hakim Ziyech pourrait être utilisé dans le rôle de n ° 10 derrière les trois premiers.

Avec Kante assez sujet aux blessures, Matteo Kovacic pourrait entrer dans l’alignement comme un remplaçant plus que pratique.

À l’arrière, Cesar Azplicueta peut remplacer à l’arrière droit et Marcos Alonso sur le flanc opposé, avec Antonio Rudiger et Christensen à l’arrière.

La force de Chelsea en profondeur est déjà assez ridicule