Antoine Griezmann : Mon passage à Barcelone n’a pas été une catastrophe

Antoine Griezmann a parlé de sa carrière en tant que joueur de Barcelone et a déclaré que son séjour au Camp Nou n’était pas un « catastrophe ».

L’international français est revenu à l’Atletico Madrid dans la fenêtre de transfert d’été après deux ans au Barça où il n’a largement pas répondu aux attentes.

Griezmann a marqué 22 buts en 74 matches de Liga pour les géants catalans après avoir signé un accord d’une valeur de 120 millions d’euros en 2019.

Le vainqueur de la Coupe du monde n’a jamais semblé bien adapté à Barcelone, mais a défendu son record au Camp Nou et dit qu’il a beaucoup appris de cette expérience.

« Mon passage au Barça n’a pas été une catastrophe non plus, puisque j’ai toujours marqué près de 20 buts chaque saison. C’est une fierté pour moi d’avoir joué pour Barcelone et je suis très heureux d’y être allé », a-t-il déclaré.

« J’avais des coéquipiers incroyables dans le vestiaire. J’ai beaucoup appris des entraîneurs (Ernesto Valverde, Quique Setién et Ronald Koeman), même si parfois je ne jouais pas et parfois c’était difficile.

