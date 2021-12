Antoine Griezmann s’aime en Ligue des champions

08/12/21 à 13:29 CET

Antoine Griezmann Il est revenu à l’Atlético de Madrid pour retrouver des sensations de footballeur et est en Ligue des champions où il a encore une fois montré ses plus belles vertus. Après un but et une passe décisive à Porto, l’attaquant français a reçu le « MVP » du match et a clôturé une phase de groupes difficile au niveau de l’équipe et exceptionnelle au niveau personnel.

L’ex-azulgrana a marqué quatre buts lors des cinq derniers matchs de la compétition européenne, voyant le but contre Liverpool, Milan et Porto, et ajoute les mêmes buts que lors de ses 16 matchs avec le Barça en Europe. Pour le ‘Petit Prince’ la Ligue des Champions est une compétition particulière et il le fait voir après son passage négatif dans l’équipe culé.

« C’est l’Atleti et je suis très fier d’être revenu dans cette équipe »déclara l’attaquant dès la fin du match contre Porto. Une rencontre au cours de laquelle il est revenu attaquer comme il sait le mieux et se sacrifier en défense, notamment après le rouge de son coéquipier Carrasco. Il a ouvert le tableau des scores et a su se déplacer parfaitement pour seconder Correa. « Pour cela, je suis revenu et j’en profite beaucoup. J’espère que nous pourrons faire une bonne campagne en Ligue des champions », a-t-il condamné.

Nous souffrons et gagnons ENSEMBLE ! pic.twitter.com/7UjnMVIsL8 -Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 7 décembre 2021

Griezmann s’est hissé au niveau de la Ligue des champions alors qu’en Liga, il n’a réussi à marquer que trois buts en onze matchs qu’il a disputés. Le footballeur doit aussi être décisif dans la compétition nationale s’il ne veut pas lâcher la lutte pour le titre, et pour l’instant est entré dans le top 5 des joueurs français avec le plus de buts de toute l’histoire de la Ligue des Champions, tel que rapporté par ‘MisterChip’ : Benzema (76), Henry (51), Trézéguet (32), Mbappé (31), Griezmann (30).