Antoine Griezmann s’excuse auprès du PDG de Rakuten pour une vidéo raciste

Antoine Griezmann s’est excusé en privé auprès du PDG de Rakuten, Hiroshi Mikitani, pour une vidéo dans laquelle lui et Ousmane Dembélé se livraient à ce que l’homme d’affaires a qualifié de « remarques discriminatoires ».

La vidéo virale montrait Dembélé se plaignant à Griezmann, alors que ce dernier riait, des employés des hôtels au Japon.

“Tous ces visages laids, juste pour que vous puissiez jouer à PES”, déclare Dembélé dans une vidéo tournée par l’ailier lui-même.

Les travailleurs l’aident apparemment à organiser une partie de Pro Evolution Soccer dans sa chambre.

« Quel genre de langage arriéré est-ce ? » demande Dembélé après les avoir entendus parler en japonais.

Il poursuit : « Êtes-vous technologiquement avancé dans votre pays ou non ?

Mikitani a écrit sur Twitter : « En tant que sponsor du club et organisateur de la tournée, je suis vraiment désolé que les joueurs du FCB aient fait des remarques discriminatoires. Étant donné que Rakuten a approuvé la philosophie du Barça et a parrainé le club, de telles déclarations sont inacceptables en toutes circonstances et nous protesterons formellement contre le club et solliciterons leur point de vue.

Selon un nouveau rapport, Griezmann a demandé pardon à Mikitani, bien qu’il ait maintenu qu’il ne faisait que rire dans la vidéo. Pourtant, il a reconnu que le comportement montré dans la vidéo était mauvais, et pour cela, il s’excuserait.

Griezmann et Dembélé se sont également excusés publiquement, mais cela n’a pas arrêté la controverse ni empêché la société japonaise Konami, fabricant de PES, de cesser de sponsoriser Griezmann.

Le FC Barcelone a fait une déclaration, déclarant : « Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann ont fait preuve d’un manque de respect dans leur attitude envers plusieurs employés de l’hôtel dans lequel ils séjournaient. Cette attitude ne coïncide en aucun cas avec les valeurs que le FC Barcelone représente et défend. »

Le club aurait également rencontré en privé les deux joueurs pour leur communiquer que leur comportement était inacceptable.

Mais la polémique ne montre aucun signe d’apaisement. Maintenant, une autre vidéo au contenu raciste mettant en vedette Griezmann attire l’attention. Celui-ci ne présente pas Dembélé, mais il se déroule à peu près au même moment que l’autre vidéo – lors de la tournée de Barcelone au Japon.

Griezmann utilise un accent affecté et parle avec désinvolture en charabia, se moquant apparemment de la langue japonaise. On l’entend dire « ching chong », un terme généralement considéré comme raciste utilisé pour se moquer des langues asiatiques.