Antoine Hoang bat le tennisman Alex Molcan au tour de qualification

24/06/2021

Le 25/06/2021 à 03:45 CEST

Antoine Hoang, Français, numéro 156 de l’ATP, s’est imposé au tour qualificatif de Wimbledon par 1-6, 4-6, 6-4, 6-4 et 7-5 en trois heures et quarante-huit minutes au joueur slovaque Alex Molcan, numéro 158 de l’ATP. Avec ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour se qualifier pour le championnat de Wimbledon.

Molcan a réussi à casser le service de son adversaire à 6 reprises, tandis que le Français, de son côté, l’a également réussi à 6 reprises. De plus, au premier service le joueur de tennis français a eu une efficacité de 64%, 10 doubles fautes et réalisé 58% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu 77% d’efficacité, a commis 3 doubles fautes et a réussi à gagner 61% des points de service .

Dans le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.), il y a auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés sont confrontés au tournoi officiel contre le reste des rivaux. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. Concrètement, 128 joueurs participent à cette phase de la compétition. De même, il est célébré entre le 21 juin et le 12 juillet sur l’herbe extérieure.