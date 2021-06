Antoine Hoang se qualifie pour la 30e finale de Wimbledon

29/06/2021

Le 30/06/2021 04:45 CEST

Antoine Hoang, Français, numéro 156 de l’ATP, remporté en soixante-quatrième de finale de Wimbledon par 4-6, 7 (7) -6 (5), 6 (5) -7 (7), 6-3 et 6-2 au joueur chinois Zhizhen Zhang, numéro 175 de l’ATP. Après ce résultat, on verra le vainqueur du match en 30e de finale de Wimbledon.

Pendant le match, Hoang a réussi à casser le service de son rival 5 fois, a obtenu un premier service de 74%, a commis 4 doubles fautes, réussissant à remporter 71% des points de service. Quant au joueur chinois, il a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, son efficacité était de 65%, il a fait une double faute et a réalisé 65% des points de service.

Le joueur français affrontera l’américain en trentième de finale du championnat Sébastien Korda, numéro 50, demain mercredi à partir de 12h00 heure espagnole.

Le tournoi Masc. Individuel Wimbledon. Il se déroule sur une pelouse extérieure et un total de 238 joueurs de tennis sont vus face à face et un total de 128 atteignent la phase finale parmi ceux directement classés, ceux qui passent la phase de qualification précédente et les joueurs invités. De même, il se déroule entre le 21 juin et le 12 juillet à Londres.