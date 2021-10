Anton Danyluk de Love Island entre en voiture et en bus à Dubaï

Anton Danyluk de la saison cinq de Love Island dit qu’il se sent « béni d’être en vie » après avoir percuté sa voiture dans un bus à Dubaï.

Hier, Anton a partagé sur son histoire Instagram une photo de sa voiture froissée après avoir eu un accident avec un bus. Il a dit qu’il se sentait béni d’être en vie car les chauffeurs de Dubaï sont « fous ».

Anton a déclaré : « Ceux qui conduisent à Dubaï sauront que les conducteurs sont fous ici et se précipitent toujours. Il faut avoir des yeux derrière la tête.

«Je me sens béni d’être en vie après cette dernière nuit. Je vous tiendrai au courant plus tard de ce qui s’est passé, mais je vais bien. Je me sens tellement reconnaissant que personne n’ait été blessé.

Anton a parlé à ses abonnés sur son histoire Instagram hier pour dire qu’il se sentait bien et a expliqué plus en détail l’incident qui s’est produit.

Il a déclaré qu’il rentrait du gymnase en voiture lorsqu’un bus est arrivé devant lui et s’est soudainement cassé en passant sur un dos d’âne.

Anton a déclaré: «Donc, en gros, hier soir, alors que je rentrais du gymnase en voiture, un bus m’est tombé sur, j’ai reçu beaucoup de messages, les gens savent ce que c’est.

« Les gars qui conduisent à Dubaï sont toujours pressés d’obtenir des places et en gros, un bus m’a croisé et il a freiné fort parce qu’il est passé sur un dos d’âne.

« Ensuite, je suis allé dans le dos de lui, et je ne sais pas comment je vais bien – les sacs gonflables sont évidemment une bonne chose. »

Anton a précisé que la voiture était une location et que cela « n’a donc pas vraiment d’importance », il a dit : « Mais oui, je vais bien. On déménage, la voiture est abîmée mais évidemment c’est une location quand même donc ça n’a pas vraiment d’importance.

« Ça n’aurait pas d’importance de toute façon, l’essentiel est que je vais bien alors merci pour l’amour. »

Anton a continué à publier sur Instagram et à informer ses abonnés de ses progrès dans le gymnase.

