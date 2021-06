Anton Du Beke rejoint le panel Strictly Come Dancing 2021 à la place de Bruno Tonioli

in

Maintenant, Du Beke, 54 ans, a rejoint le jury de la série 2020 pour un séjour de deux semaines, mais il deviendra désormais un élément permanent de la série 2021, ce qui a ravi de nombreux fans de Strictly.

Il a déclaré: “Mes amours, je ne peux pas vous dire à quel point je suis ravi d’entrer dans les brogues de Bruno pour la prochaine série de Strictly.

“C’est un rêve devenu réalité de juger aux côtés des meilleurs des meilleurs et je promets d’être plus gentil avec tous les couples qu’aucun d’entre eux ne l’a jamais été avec moi.”

Du Beke rejoint le jury de retour de Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse et Shirley Ballas.

Suite à l’annonce, il a tweeté : « Je suis tellement excité ! Ravi de rejoindre ces merveilleux juges.

Tonioli est basé aux États-Unis en tant que juge sur la série américaine Dancing With The Stars.

Mais le juge TV ne pourra pas participer à la série Strictly cette année en raison de “l’incertitude persistante concernant les restrictions de voyage internationales causées par Covid-19”.

Il a déclaré : « Bien que je sois dégoûté de ne pas être dans l’émission cette année, il n’y a qu’une seule personne qui pourrait prendre ma place – c’est juste dommage qu’ils n’étaient pas disponibles… haha ​​! Chéris, je plaisante, je plaisante !

« Sérieusement, je dois vous dire qu’Anton EST M. Strictement et si quelqu’un me remplace, ce doit être lui. Honnêtement, je ne voudrais pas qu’il en soit autrement et je suis tellement excité de le voir remuer sa pagaie.

Du Beke est le danseur professionnel le plus ancien ayant fait partie de la série BBC One depuis ses débuts.

La BBC a déclaré que de plus amples détails concernant la prochaine série de Strictly Come Dancing seraient annoncés dans un proche avenir.