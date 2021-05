Anton Ferdinand conteste les affirmations de John Terry selon lesquelles il aurait “ tendu la main ” sur un incident de racisme lors du match QPR vs Chelsea en 2011

Anton Ferdinand a nié les affirmations de John Terry selon lesquelles il l’avait contacté à la suite de l’affaire de racisme de 2011.

Un panel disciplinaire indépendant a déclaré l’ancien capitaine de l’Angleterre Terry coupable d’avoir abusé racialement de Ferdinand, frère de Rio, lors d’un match de Premier League entre les Queens Park Rangers et Chelsea en octobre 2011.

Terry et Ferdinand ont été impliqués dans une tempête de racisme en 2011

Plus tôt cette année, Ferdinand s’est ouvert sur l’incident dans un nouveau documentaire, dont l’ancien défenseur espérait aider à éduquer la prochaine génération de footballeurs, ainsi que le grand public.

Et dans une interview accordée au Times samedi, l’ancien défenseur de l’Angleterre et de Chelsea, Terry, a déclaré qu’il avait fréquemment contacté Rio et Anton Ferdinand après le scandale.

Il a déclaré: «J’ai essayé d’appeler Rio et Anton à de nombreuses reprises, littéralement la même nuit [as the game], le lendemain et cette semaine après l’incident.

«Puis il y a environ trois, quatre ans, je vois Rio sur la plage de Dubaï, alors je me suis approché de lui et lui ai dit: ‘Vous avez cinq minutes? J’aimerais te parler. Il m’a dit: ‘Je ne veux pas te parler, JT.’ J’étais prêt à aborder le problème.

Terry affirme qu’il a contacté Ferdinand au sujet de l’incident

«J’ai essayé d’appeler Anton, Rio et son agent, Jamie Moralee. Et dans la période précédant le programme, mon équipe juridique a eu des contacts avec les producteurs dans le but de communiquer, mais ils étaient très évasifs avec le contenu et ce qu’ils essayaient de réaliser.

«C’était beaucoup plus grand qu’il n’aurait dû l’être pour moi. Nous aurions pu régler le problème. J’avais très envie de faire ça.

Plus tôt samedi, Ferdinand a répondu aux affirmations de Terry sur Twitter, déclarant: «Je n’ai jamais reçu d’appel personnellement de JT avant le documentaire ou pendant le processus.

«Comme je l’ai déclaré sur le document, la porte est toujours ouverte pour avoir une conversation s’il est sérieux au sujet du racisme dans le football et veut créer un changement positif. Appelez-moi alors JT?

Ferdinand, qui a gravi les échelons à West Ham et a profité de sorts à Sunderland et plus tard à Reading et Southend United, a déclaré que l’incident l’avait fait “ tomber amoureux du football ” dans les derniers stades de sa carrière et que le documentaire était “ thérapeutique ”. après des années de lutte pour traiter ses pensées et ses émotions.