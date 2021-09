Antonball Deluxe est ce qui se passerait si Breakout et Mario Bros. avaient un bébé

in

Mettre à jour: Antonball Deluxe a maintenant une date de sortie. Le jeu sera lancé le 28 septembre 2021, et Proponent Games s’occupera des tâches de publication.

Vous pouvez voir la bande-annonce de lancement de Nintendo Switch ci-dessus.

Histoire originale [Thu 17th Sep, 2020 22:20 BST]: Summitsphere Antonball Deluxe – qui est né d’un game jam – arrive sur la Nintendo Switch.

Ce titre 2D est décrit par son développeur comme un « assortiment d’action d’arcade à indice d’octane élevé » par son développeur, et « bouleverse le genre en associant un gameplay de casse-briques traditionnel à une plate-forme serrée et intense ». On dirait celui d’Atari Éclater eu un enfant d’amour avec Les frères Mario., essentiellement.

Le jeu contient plusieurs modes, dont un mode arcade, « Punch Ball Antonball » et « VS Antonball », ce dernier regorgeant d’action multijoueur et devrait fonctionner particulièrement bien sur Switch.

Antonball Deluxe arrive sur le Switch eShop l’année prochaine.