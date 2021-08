Antonella Roccuzzo partage un tendre message à Lionel Messi avant son départ au PSG

Antonella Roccuzzo partage un tendre message à Lionel Messi | Instagram

A travers un message assez large, la mannequin et femme d’affaires Antonella Roccuzzo a partagé quelques mots d’encouragement ainsi que des remerciements à ses fans et à son mari.

Pendant des années, nous avons vu comment l’amour entre Antonella et Lionel Messi son mari et père de ses trois enfants ont captivé et touché les réseaux sociaux et la télévision avec leurs apparitions et les démonstrations constantes d’amour qu’ils ont l’un pour l’autre.

Récemment, lors d’une conférence de presse, le footballeur professionnel a partagé un message faisant référence à son départ de FC Barcelona Après plus de deux décennies, certains disent qu’ils ne voulaient pas quitter le club, cependant il a été mentionné qu’il n’était plus possible de les inscrire à nouveau.

Il y a onze heures, il a partagé un message avec une description de ce qu’il ressentait à propos de son départ, quelque chose qui a attiré son attention, c’est qu’il aurait aimé partir d’une autre manière que cela.

J’aurais adoré continuer ici, j’ai tout fait avec cet objectif et finalement ça ne s’est pas produit », a écrit Messi.

Sa publication est sur le point d’atteindre 15 millions de cœurs rouges, il compte également plus de 349 000 commentaires, où il manque déjà à ses fans de football ainsi qu’à ses propres amis qui sont au courant de tout ce qu’il a fait pour rester dans le club de sa vie. .

L’une des photos de remerciement qu’il a partagées a été prise par les siens Antonella Roccuzzo de lui envoyer une belle dédicace ainsi que quelques mots d’encouragement, que ses millions de followers ont immédiatement acceptés et ont également montré leur plein soutien à la famille.

Pour sa part, l’épouse de Messi a partagé ce message il y a neuf heures sur son compte Instagram officiel, mentionnant qu’après tant d’années vécues avec le club barcelonais, il lui était un peu difficile de les résumer en quelques mots.

Il était sûr qu’avec la famille, ils pourraient à nouveau sortir ensemble sur le terrain et avec tout leur soutien comme ils l’ont toujours fait, sans aucun doute Roccuzzo a été non seulement la femme de sa vie mais aussi son meilleur ami.

Dans l’image dans laquelle apparaît le lac de sa famille Messi, il apparaît également avec les trophées qu’il a réussi à remporter tout au long de sa carrière avec Barcelone, sa publication compte plus de deux millions de cœurs rouges ainsi que 20,7 mille commentaires.

Ce ne serait pas une surprise si l’image qui a été partagée récemment était dans la même conférence de presse dans laquelle il a publié son départ de ce club.

A lire aussi : Depuis le court, Jem Wolfie exhibe ses énormes charmes

Vêtu d’un tailleur bleu marine et d’une chemise blanche en dessous, Lionel Andrés Messi Cuccittini, 34 ans, a dit au revoir à ses amis et à son impressionnante équipe de football avec laquelle il travaillait depuis 2 décennies.

Comme Antonella, plusieurs de ses coéquipières ont écrit des expressions d’affection pour elle sur leurs comptes de réseaux sociaux respectifs, comme ce fut le cas avec Gerard pique époux de la chanteuse colombienne Shakira.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Rien ne sera plus jamais pareil. Ni le Camp Nou, ni la ville de Barcelone, ni nous-mêmes. Après plus de 20 ans au Club, vous ne porterez plus le maillot du Barça. La réalité, parfois, est très dure », a écrit Piqué.

Certes Lionel Messi, ayant le soutien de sa femme et de leurs trois petits enfants, n’aura pas ressenti cette sortie comme la dernière chose qu’il fera dans un club de football, ce ne serait pas une surprise si un autre décidait de l’embaucher immédiatement, puisqu’il a été l’un des plus grands représentants du Barça, il en coûtera donc immédiatement très cher de l’avoir dans un autre club de sport.