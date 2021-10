Antonelli décroche la « pole » après avoir écrasé en Q1 et réaffirmé en Q2

23/10/2021

Est revenu Niccolò Antonelli à la première position sur la grille après deux ans sans le faire. L’Italien, qui a dû passer par la Q1, s’est montré intraitable dès le début des deux séances et n’a eu aucun rival dans des conditions mitigées. tchèque philippe salac, qui vient de faire le podium dans les 6h de Most de Resistencia et Riccardo Rossi, ils ont complété le Top3 pour demain.

De nouveau séance passée dans l’eau Q1. Ils ont traversé les étages Jeremy Alcoba et Tatsuki Suzuki, à court d’options pour se battre pour la pole position. Très supérieur Nicco Antonelli, qui est passé très facilement en Q2 -plus d’une seconde d’avance sur Rossi- lui-même. Ils les ont accompagnés au Q2 John McPhee et Jaume Masia. Il a été laissé de côté au dernier souffle Romain Fenati, quatrième du général.

Déjà au T2, Antonelli Il a de nouveau montré dans son premier tour que le crash du FP3 avait été la principale raison de son passage en Q1. Ayumu Sasaki, le seul de toute la session, est allé au sol.

A trois minutes de l’arrivée, les deux cavaliers d’Aki Ajo, dans un bon travail de chorale, se hissent à la troisième place –Acosta– et quatrième –Masia– carré. Pendant ce temps, Antonelli restait en tête, juste devant Salac. L’autre prétendant au titre, Dennis Foggia, est sorti en retard des stands et a dû miser sur ses deux derniers tours lancés.

La première position, que Niccolò avait déjà acquise en début de séance, n’a plus bougé et le pilote KTM a réalisé le meilleur temps en Q1 et Q2. Derrière, philippe salac Il a également réussi à garder la première ligne de la grille, même s’il n’a pas pu faire la même chose Pedro Acosta, qui est tombé à la cinquième place après des améliorations Riccardo Rossi et Izan Guevara. Foggia, seul rival de Pedro dans la course au titre, il n’allait pas au-delà de la quatorzième position.

Jaume Masia était sixième, Xavi Artigas neuvième, Adrien Fernández onzième et Dani Lâche, a clôturé la Q2 avec le 18e meilleur temps.