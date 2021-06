Antonin Panenka révèle l’histoire fascinante du célèbre penalty à l’Euro ’76 reproduite par Lionel Messi, Andrea Pirlo et Zinedine Zidane

in

Le célèbre penalty d’Antonin Panenka a été reproduit à maintes reprises au cours des 45 dernières années dans certains des plus grands matchs du football mondial.

C’est un moyen remarquablement simple et souvent efficace de prendre un coup de pied. Faites les choses correctement et le tir habile vous fera ressembler à un génie qui a déjoué le gardien de but impuissant.

Panenka a donné son nom au célèbre penalty qui a remporté l’Euro 1976 pour son pays

talkSPORT a retrouvé Panenka et il a tout expliqué sur la pénalité

Si vous vous trompez, le ballon flottera dans les bras du gardien et le joueur aura l’air plutôt stupide.

Nous avons vu Zinedine Zidane utiliser la technique lors d’une finale de Coupe du monde en 2006, tandis que d’autres comme Lionel Messi, Francesco Totti, Andrea Pirlo et Sergio Ramos l’ont exécutée à la perfection dans les grands moments.

Mais des joueurs comme Gary Lineker ont raté des tentatives, comme la sienne contre le Brésil en 1992, et on s’en souvient encore aujourd’hui.

Panenka a été l’homme à l’essayer en premier et a donné son nom à la technique.

Lineker a joué son rôle contre le Brésil en 1992

Lors de la finale du Championnat d’Europe 1976, il y a 45 ans aujourd’hui, le milieu de terrain offensif de la Tchécoslovaquie s’est imposé pour remporter le match aux tirs au but après que le match se soit terminé 2-2 avec l’Allemagne de l’Ouest après la prolongation.

La pure audace du but a envoyé des ondes de choc dans la communauté du football et son nom reste à ce jour synonyme de penalty.

Zidane avait la confiance nécessaire pour le tenter lors de la finale de la Coupe du monde 2006

James Savundra de talkSPORT a retrouvé l’homme lui-même à l’occasion du 45e anniversaire pour savoir exactement comment cela s’est produit.

« J’ai eu l’idée deux ans avant l’Euro 1976, je l’ai pratiquée presque quotidiennement. Peut-être quatre ou cinq fois par semaine à chaque séance d’entraînement », a déclaré Panenka à talkSPORT.

« Au début, c’était assez facile pour moi car personne n’était au courant de ce penalty spécial. Personne ne s’y attendait.

« Il était facile de convertir les pénalités avec ce désormais célèbre chip goal appelé Panenka. Au fur et à mesure que le temps passait, c’était de plus en plus difficile pour moi.

« Ma tâche psychologique était de faire croire au gardien que je tirerais le penalty de cette manière normale, pas avec cette puce.

“C’était la tâche principale dans les dernières étapes du développement du penalty de Panenka, c’était de faire croire à tous les gardiens que le penalty serait converti de la manière normale.

« Je ne voyais pas cela comme un risque car le penalty était vraiment bien pratiqué par moi avant le tournoi de Belgrade en Yougoslavie.

« J’étais vraiment convaincu que je ne pouvais pas échouer avec ce genre de pénalité. J’étais convaincu que ce serait bien de convertir le penalty en finale contre l’Allemagne.

Panenka a admis qu’il regrettait que sa carrière ait été à l’ère communiste

Qu’on le veuille ou qu’on le déteste, le penalty de Panenka est là pour rester et ce ne sera qu’une question de temps avant d’en voir un à l’Euro 2020.

Interrogé sur la réaction à cela, Panenka a ajouté : « Je pense que la majorité des gens aiment le penalty, mais j’ai reçu quelques critiques lorsque je l’ai utilisé lors de la finale en 1976. Même Sepp Maier, le gardien allemand, a dit que je me moquais de moi. lui.

« Ce n’était pas ma tâche de faire de lui un clown.

« Pour moi, c’est l’efficacité de la sanction qui a vraiment payé.

C’est son penalty qui a permis à son pays de remporter une victoire célèbre en 1976 contre une équipe allemande qui avait dominé le football mondial.

Mais Panenka admet qu’il y a eu quelques regrets dans sa carrière d’avoir vécu sous le régime communiste.

“C’est un grand honneur d’avoir remporté l’Euro sur le plan sportif”, a-t-il ajouté. « Si vous prenez le recul politiquement, je dirais que nous avons vécu sous le régime communiste et que les conditions n’étaient pas très propices à la vente de nos succès.

« Non seulement financièrement mais aussi sur le plan sportif, comme pouvoir jouer dans des clubs occidentaux.

“C’est un bon sentiment, mais parfois j’ai des regrets d’avoir vécu à une autre époque.”