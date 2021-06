Antonio Banderas jouera dans une mini-série de crimes survenus en Toscane – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’Espagnol Antonio Banderas jouera dans une mini-série basée sur le livre Le monstre de Florence : Une histoire vraie, qui raconte l’histoire de certains meurtres qui ont eu lieu entre 1968 et 1985 dans la région de Toscane (Italie).

Selon une exclusivité du magazine spécialisé Variety, Banderas incarnera l’enquêteur et journaliste Mario Spezi, qui a écrit le livre sur lequel la série est basée avec l’Américain Douglas Preston.

Publié en 2008, Le Monstre de Florence s’est vendu à plus d’un demi-million d’exemplaires et a été traduit en 24 langues.

“Dans les annales de la criminalité mondiale, le cas du Monstre de Florence apparaît comme le plus effrayant et le plus énigmatique”, a déclaré Preston dans un communiqué avec le producteur français StudioCanal.

La mini-série de six heures réalisée par le réalisateur danois Nikolaj Arcel s’appuiera sur le succès du genre “true crime” de ces dernières années grâce à des séries telles que Don’t Fuck With the Cats, L’assassinat de Gianni Versace et Tiger King.

A cette occasion, la série raconte une série de meurtres dont les victimes étaient toujours des couples qui paraissaient morts sur le terrain. Une affaire qui a tenu l’Italie en haleine entre 1968 et 1985.

Source : Cependant