Antonio Barrul prend la route de Paris 2024 à Belgrade

Le boxeur léonais Antonio Barrul affronte à partir du 24 octobre prochain son premier championnat du monde olympique de boxe, qui après avoir été retardé en raison de la pandémie, se tiendra à Belgrade (Serbie) et sera le première étape du nouveau cycle olympique en amont des Jeux de Paris 2024.

Barrul participera à l’épreuve de la Coupe du monde en poids plume -57 kilos- et fait partie d’une équipe espagnole qui comprend les Olympiens à Tokyo 2020 Emmanuel Reyes Pla, Gabriel Esconar et José Quiles.

L’équipe espagnole arrive renforcée après son rôle marquant cet été dans la capitale asiatique et pour Barrul, ce sera sa première présence dans un championnat de ces caractéristiques, après s’être concentré à Madrid ces derniers mois au Centre de Haute Performance (CAR) sous la tutelle des techniciens de la Fédération espagnole de boxe, Rafa Lozano et Carlos Peñate.

Le père du boxeur léonais, Vicente Barrul, est monté sur le podium dans un championnat espagnol et c’est lui qui lui a inculqué l’amour de ce sport dans le quartier léonais de La Inmaculada.

Barrul assiste à la Coupe du monde « plein de force et de foi et, même si je vais affronter des boxeurs de classe mondiale, je suis prêt et j’ai très faim et ambitieux », a souligné le boxeur de 22 ans.

A cela, il ajoute qu’il considère que son moment « arrive » et je veux le montrer lors de la rencontre dans la capitale serbe dans le but de se rapprocher de ce qu’il considère comme son « grand rêve » d’être les prochains Jeux Olympiques.

« Nous faisons une préparation très dure, je suis concentré et concentré à cent pour cent sur mon objectif et pour l’atteindre, ma tranquillité d’esprit est tout et là le travail de mes entraîneurs, Rafa Lozano et Carlos Peñate est très important », souligne le boxeur de Léon. , d’ethnie gitane.